Palo Alto Networks, Mosaic e muito mais

Confira as empresas que estão nas manchetes nas negociações após o expediente:

Redes de Palo Alto – As ações da empresa de segurança cibernética subiram 6% durante as negociações estendidas na terça-feira após o relatório de ganhos do segundo trimestre de Palo Alto. A empresa ganhou US$ 1,74 por ação, excluindo US$ 1,32 bilhão em receita. Analistas consultados pela Refinitiv esperavam US$ 1,65 por ação, com receita de US$ 1,28 bilhão.

recursos de campo Range Resources saltou mais de 5% após os resultados do quarto trimestre da empresa. A empresa de energia ganhou 96 centavos por ação, excluindo itens, com receita de US$ 1,57 bilhão. Analistas consultados pela StreetAccount esperavam que a empresa ganhasse 97 centavos por ação.

Galáxia de Virgem – As ações da empresa espacial subiram mais de 3% depois que a Virgin Galactic informou uma perda menor do que o esperado durante o quarto trimestre. A empresa perdeu 31 centavos por ação, em comparação com a expectativa de 35% dos analistas de perda consultados pela Refinitiv. A receita, no entanto, falhou nas estimativas. A empresa registrou vendas de US$ 141 milhões, enquanto Wall Street esperava US$ 300 milhões.

mosaico As ações da Mosaic caíram mais de 6% após o último relatório de lucros da empresa. A Mosaic divulgou lucro de US$ 1,95 por ação, excluindo itens de US$ 3,84 bilhões em receita. Analistas consultados pela StreetAccount esperavam que a empresa gerasse US$ 1,97 por ação, com receita de US$ 3,9 bilhões.