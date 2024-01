49ers recebem Packers na rodada de playoffs divisionais da NFC após derrota dos Cowboys – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os 49ers sabem quem enfrentarão na rodada do NFC Divisional Playoff, mesmo que não saibam exatamente quando.

San Francisco gostou de assistir ao Super Wild Card Weekend em casa depois de conquistar o primeiro lugar nos playoffs da NFC, e não precisou esperar muito para descobrir seu primeiro oponente.

O 49ers jogará oficialmente contra o Green Bay Packers no sábado, 20 de janeiro, às 17h15, horário do Pacífico, no Levi's Stadium, depois de derrotar o segundo colocado Dallas Cowboys por 48-32 em uma reviravolta impressionante no domingo no AT&T Stadium.

O quarterback do Green Bay, Jordan Love, iluminou a defesa do Dallas, completando 16 de 21 passes para 272 jardas e três touchdowns, e o running back Aaron Jones correu 21 vezes para 118 jardas e mais três pontuações.

Os Packers entraram nos playoffs como o 7º colocado na NFC e automaticamente puxaram o top 49ers, já que Green Bay é o menor seed restante – independentemente do que aconteceu no jogo Detroit Lions-Los Angeles Rams de domingo à noite no Ford Field e no Tampa Bay Jogo Buccaneers-Filadélfia. Eagles na noite de segunda-feira no Raymond James Stadium.

Os 49ers, que estarão bem descansados ​​depois de sentarem a maior parte de seus titulares na Semana 18 antes de se despedirem no primeiro turno, podem começar a se preparar para um jovem time do Packers que buscará começar a correr. Uma seqüência de quatro derrotas consecutivas Para São Francisco. A data e horário da partida serão divulgados posteriormente.

