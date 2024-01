Jogo Steelers-Bills adiado: aqui está o que precisa acontecer para que o jogo wild card da AFC de segunda-feira aconteça conforme programado

O jogo wild card Steelers-Bills está agendado para a tarde de domingo Foi adiado para as 16h30 horário do leste dos EUA de segunda-feira Após consulta com o Gabinete do Governador de Nova York NFL Comissário Roger Goodell no sábado.

Mas, segundo fonte familiarizada com o Buffalo Bills, ainda há obstáculos a superar para poder disputar a partida naquele dia, naquele horário, naquele estádio, com torcedores nas arquibancadas.

“Para onde quer que você olhe, há um alçapão”, disse a fonte, explicando todos os problemas únicos de jogar este jogo durante uma tempestade de neve no oeste de Nova York, no Highmark Stadium.

No início da noite de sábado, a NFL estava confiante de que o jogo poderia ser disputado conforme programado na segunda-feira, de acordo com fontes da liga. Mas se os problemas climáticos persistirem até a noite de domingo, um potencial segundo adiamento até terça-feira pode estar nos planos da NFL.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou estado de emergência e proibiu viagens ao condado de Erie a partir das 21h (horário do leste dos EUA) de sábado. A proibição será reavaliada às 6h de domingo, dependendo da previsão. Em sua coletiva de imprensa no sábado, Hochul pediu aos viajantes que seguissem para Buffalo o mais rápido possível.

“Chegou a hora dos motoristas de caminhão, em particular, quer estejam vindo pela Ponte da Paz, quer estejam vindo da Pensilvânia ou vindo do Leste, para se certificarem de que estão monitorando as condições agora”, disse o governador Hochul. , mais tarde não.”

ladrões Pegue um avião para Buffalo no domingo à tarde. A equipe havia planejado originalmente viajar no sábado no mesmo horário antes de ajustar no dia seguinte, optando por manter o mesmo horário.

No entanto, Orchard Park teve 2-3 polegadas de neve na manhã de domingo, e outros 2-3 polegadas de neve são esperados durante a tarde. A proibição de viagens ainda está em vigor e a neve continua a flutuar. As últimas previsões indicam que o estádio permanecerá no local até domingo à noite.

O executivo do condado de Erie, Mark Poloncarz, disse que a região verá condições “semelhantes a uma nevasca” e que algumas áreas do condado “provavelmente receberão mais de 60 centímetros de neve em um período de 36 horas”.

Os Bills ofereceram aos voluntários US$ 20 por hora para remover a neve, mas por causa da proibição, não há previsão de quando eles podem começar esse trabalho.

No passado, quando isto acontecia, os limpa-neves normalmente começavam no topo do campo e removiam a neve através de rampas até ao nível do campo. Essa neve é ​​colocada em caminhões e retirada do campo pelo único túnel do Highmark Stadium. Os escavadores trabalharão de cima para baixo e depois limparão o campo que está atualmente coberto com uma lona.

Uma fonte disse que se a neve fosse fraca, as arquibancadas poderiam ser liberadas a tempo para o jogo de segunda-feira. Mas se o efeito lago for intenso, pode criar problemas para a limpeza tanto das arquibancadas quanto do campo.

“O estádio não precisa ficar vazio até segunda-feira”, disse o governador Hochul. “Isso nos dá muito mais espaço para respirar, para que possamos gerenciar as condições para ver se as faixas deixam cair tanta neve quanto o esperado. Esperamos que os ventos tenham se acalmado bastante. Portanto, esperamos uma dinâmica climática muito diferente na segunda-feira, com base nos modelos de hoje. .”

READ Corey Yolks acerta um single verde enquanto os Braves são varridos pelos Astros Marque a caixa de assinatura para confirmar que deseja se inscrever. Obrigado por sua inscrição!

Fique de olho na sua caixa de entrada.

Desculpe!

Ocorreu um erro ao processar sua assinatura.



Depois, há a questão da segurança da superfície de jogo, se o jogo for disputado numa segunda-feira à tarde. O campo foi coberto, mas as temperaturas permanecem abaixo de zero desde a tarde de sábado, e a previsão é que as temperaturas permaneçam abaixo de zero durante o jogo marcado para segunda-feira.

A NFL usa um testador de impacto Clegg em vários pontos do campo para determinar a dureza da superfície. De acordo com a NFL Players Association, para um campo passar no teste, ele deve medir menos de 100 unidades de gravidade. Em um jogo de 2022 entre Leões e Panteras em Charlotte, Carolina do Norte, o campo foi testado com no máximo 150 gramas, e jogadores de ambos os times reclamaram da dureza do campo.

O Highmark Stadium provavelmente precisaria ser aquecido com radiadores, já que o estádio de 50 anos não possui um sistema de aquecimento subterrâneo complexo e caro para poder ser jogado. Os jogadores terão, sem dúvida, que ajustar as suas chuteiras com base na dureza da quadra.

Depois há a questão da distribuição dos recursos públicos. O governador Hochul e o executivo do condado Poloncarz observaram que os policiais deveriam sair para ajudar as pessoas apanhadas pela tempestade de neve de domingo e não direcionar o tráfego para o estádio.

Se o tempo estiver ruim em Southtowns, onde o estádio está localizado, uma fonte observou que seria difícil alocar recursos especificamente para o jogo. Se o tempo estiver mau nas zonas do norte, os recursos provavelmente terão de ser desviados para lá.

Há claramente uma forte esperança – e um desejo ainda mais forte – de que este jogo possa ser disputado como previsto, na segunda-feira. Se as probabilidades mudarem a favor do oeste de Nova York, este será apenas mais um jogo de playoff em Buffalo.