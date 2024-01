A transmissão do Peacock Wild Card Game atraiu 23 milhões de espectadores, tornando-se o jogo da NFL mais transmitido de todos os tempos

Apesar de toda a angústia e frustração com a NBC transmitindo exclusivamente a batalha do Wild Card no sábado à noite no serviço de streaming Peacock, uma média de 23 milhões de telespectadores sintonizaram para assistir ao confronto congelado entre Kansas City Chiefs e Miami Dolphins, tornando-o o confronto mais transmitido . Jogo na história da NFL.

Antes de sábado, o jogo mais transmitido ocorreu no final de novembro, quando o Dallas Cowboys derrotou o Seattle Seahawks no “Thursday Night Football” diante de uma média de 15,26 milhões de espectadores no Prime Video.

O aumento na audiência ocorreu no sábado, quando fãs de fora de Kansas City e Miami foram obrigados a pagar uma taxa de assinatura para assistir Patrick Mahomes e os Chiefs derrotarem Tua Tagovailoa e os Dolphins. A vitória de Kansas City por 26 a 7 marcou o primeiro jogo de playoff na história da liga a ser transmitido exclusivamente pela rede aérea.

A assinatura “Premium” do Peacock custa US$ 5,99 por mês e inclui eventos esportivos ao vivo. Na semana passada, foi relatado que o serviço tinha 30 milhões de assinantes, com a Comcast dizendo anteriormente que as assinaturas aumentaram 75% em comparação com o ano passado.

Peacock já havia transmitido com exclusividade um jogo da temporada regular entre Los Angeles Chargers e Buffalo Bills em 23 de dezembro. Essa partida teve uma média de 7,3 milhões de espectadores, atingindo um pico de 8,4 milhões no quarto trimestre. Para efeito de comparação, “Thursday Night Football” no Amazon Prime teve uma média de 11,86 milhões de espectadores em 2022, o que foi 24% a mais do que em 2021 (9,58 milhões), de acordo com O atletaRichard Deitch.

Sucesso de transmissão

disse Rick Kordella, presidente da NBC Sports, que também supervisiona esportes no Peacock O atleta na semana passada, ele julgaria o jogo Chiefs-Dolphins primeiro pela qualidade da produção e depois se a distribuição da tecnologia era suave e clara. As próximas metas incluíam métricas como quantas inscrições o jogo atraiu, quantos novos assinantes eles tiveram, se atingiram suas metas de tráfego interno e como os parceiros de publicidade se sentiram depois.

As metas de audiência não eram algo que os executivos da Peacock pagassem externamente porque os US$ 110 milhões que pagaram à NFL pelo jogo foram feitos para adquirir a assinatura. Não há dúvida de que a única coisa que a controladora Comcast queria evitar era um desastre visual e conseguiu o oposto. Sua média de 23 milhões de espectadores supera o jogo dos playoffs menos assistidos do ano passado (Chargers-Jaguars, que teve uma média de 20,61 milhões de telespectadores na NBC) por alguns milhões de telespectadores.

Tanto Dori quanto Peacock ficarão emocionados com esse número de visualizações. o que isso significa? Temos certeza de que teremos um jogo exclusivo dos playoffs da NFL com transmissão ao vivo repetido no próximo ano. – Richard Deitch, redator esportivo sênior

Leitura obrigatória

(Foto: Denny Medley/USA Today)