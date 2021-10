Zayn Malik não contestou as acusações de assédio em uma suposta rivalidade com Gigi e Yolanda Hadid

Malik, 28, foi acusado em setembro de quatro casos de assédio, de acordo com registros de citação e confirmação por correio obtidos pela CNN.

Em citações submetidas a um tribunal distrital da Pensilvânia, Malik é acusado de dizer “palavras vulgares, obscenas, ameaçadoras ou obscenas” para Yolanda Hadid, Gigi Hadid (identificada nos documentos judiciais como Yelena Hadid) e John McMahon, que TMZ identificou como um guarda de segurança .

A ex-cantora do One Direction também foi acusada de prejudicar fisicamente Yolanda Hadid, com uma citação afirmando que Malik “agarrou-a e empurrou-a para o guarda-roupa causando dor física e mental”.

Yolanda Hadid é talvez mais conhecida como uma ex-integrante do elenco de reality shows de “The Real Housewives of Beverly Hills”.

Em sua confissão enviada, Malik escreveu em “Nolo”, abreviação de “Nolo Contendere” (Sem competição) em resposta a todas as acusações, mas um funcionário do tribunal considerou-as uma confissão de culpa, afirmando que as confissões de Malik não eram uma opção diante do nível dos crimes alegados, de acordo com documentos judiciais.

Além de seus apelos, Malik concordou em 90 dias de liberdade condicional por contagem, para um total de 360 ​​dias, e concordou em assistir a uma aula de controle de raiva. Ele também concordou em não entrar em contato com Yolanda Hadid ou McMahon.

O cantor de “PILLOWTALK” escreveu em um comunicado postado em sua conta oficial no Twitter que o incidente “foi e deve ser um assunto privado”.

“Como todos vocês sabem, sou uma pessoa normal e gostaria muito de criar um espaço seguro e privado para minha filha crescer. Um lugar onde assuntos familiares privados não sejam trazidos ao cenário mundial para que todos façam individualmente ,” ele escreveu.

“Em um esforço para proteger esse espaço para ela, concordei em não contestar as alegações decorrentes de uma disputa entre mim e um membro da família do meu parceiro que entrou em nossa casa enquanto meu parceiro estava ausente por várias semanas.

Ele continuou: “Este era e deveria ser um assunto privado, mas no momento parece que há uma divisão e apesar dos meus esforços para nos devolver a um ambiente familiar tranquilo que me permite compartilhar com minha filha do jeito que ela merece, isso foi “vazado” para a imprensa.

Malik continuou dizendo que ele está “otimista, apesar da cura de todos os envolvidos com as palavras duras compartilhadas, e o mais importante, eu permaneço em vigília para proteger Khai e dar a ela a privacidade que ela merece.”

Malik e Gigi Hadid deram as boas-vindas à filha Khai em setembro de 2020.

E o representante de Gigi Hadid divulgou um comunicado ao E! Notícias, dizendo: “Gigi está apenas se concentrando no que é melhor para Khai e está pedindo privacidade durante esse tempo.”

Yolanda Hadid ainda não abordou esse problema publicamente.

A CNN contatou representantes de Malik, Gigi Hadid e Yolanda Hadid para mais comentários.