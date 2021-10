PK, marido de Dorit Kemsley, recebe detetives em casa após o assalto

“As verdadeiras donas de casa de Beverly Hills” Estrela Dorit KemsleySeu marido, Paul “PK” Kimsley, ajuda as autoridades depois que sua casa é invadida.

Era a casa da estrela do reality em Encino, Califórnia roubou quarta-feira tardia Enquanto ela e seus filhos estavam em casa. A estrela foi apontada sob a mira de uma arma por três homens que invadiram a casa quebrando uma porta de vidro no porão.

A polícia de Los Angeles confirmou à Fox News que o roubo ocorreu às 22h50 do dia 27 de outubro. Havia três suspeitos, propriedade desconhecida foi roubada.

Em novas fotos da manhã de sexta-feira, PK, 54, pode ser visto cumprimentando os investigadores da polícia e deixando-os entrar na casa da família após o roubo.

PK estava em Reino Unido – De onde ele é? – Quando aconteceu o roubo?

Kemsley e PK compartilham dois filhos: o filho de 7 anos, Jagger, e a filha de 5 anos, Phoenix. Eles se casaram em 2015.

Ele compartilhou uma foto dele e de sua família no Instagram na sexta-feira de manhã para atualizar os fãs.

Caros amigos e seguidores, Começou com a legenda. “Gostaria de agradecer a todos vocês pelas amáveis ​​palavras de apoio. A demonstração de amor me oprimiu e Dorit. Não podemos responder a todas as mensagens (não posso nem responder a todos os textos e quais aplicativos) .. ..então eu queria te contar tudo o que fazemos no Okay “.

“Eles estão todos juntos e vão superar isso”, acrescentou.

Ele continuou, “As crianças são ótimas, elas estão … totalmente inconscientes e a vida vai voltar ao normal, espero que muito rapidamente.”

de acordo com Correio diárioKimsley, 45, estava dormindo quando os homens invadiram a casa. Eles arrombaram uma porta no andar de baixo e entraram no quarto dela. Ela suplicou a eles: “Não machuque meus filhos. Não me mate. Eu sou uma mãe.”

Um dos homens teria dito: “Mate-a”. Os ladrões saquearam a casa por 20 minutos e foram embora com as joias e bolsas de Kemsley.

Kemsley tinha acabado de voltar de um casamento em Londres na terça-feira.

Depois que os caras foram embora, liguei para o 911 e o PK, que ainda estava em Londres. Uma fonte disse que ela ficou chocada com o acidente.

Representantes da estrela e da rede doméstica “Real Housewives” da Bravo não responderam imediatamente a um pedido de comentários da Fox News.

As estrelas do estilista correram para o seu lado na quinta-feira após invadirem a casa.

Chegando a Hollywood Imagens de Erika Jane, Lisa Rinna e Kyle Richards – que invadiram sua casa em 2018 – foram capturadas aparecendo na casa de um amigo para oferecer apoio.

Este relatório foi contribuído por Jessica Napoli da Fox News