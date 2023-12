White Sox adquire Max Stassi do Braves

Os White Sox adquiriram Max Staci e considerações em dinheiro dos Braves em troca da nomeação do jogador posteriormente. Ambas as equipes anunciaram o acordo. para cada Darrell Van Schoen do Chicago Sun-Timesespera-se que os Braves paguem a maior parte do salário de US$ 7 milhões de Stassi na próxima temporada.

Stassi, que completou 33 anos em março, passou apenas um dia na organização Braves depois de ser adquirido ontem dos Angels em um acordo multijogador com os Angels junto com o infielder David Fletcher. Agora, o veterano apanhador viaja para sua terceira organização em dois dias, onde deverá ter a oportunidade de assumir uma função regular no South Side de Chicago. Os White Sox perderam Yasmani Grandal Para liberar a agência no início desta temporada, eles precisavam de um veterano reserva para fazer dupla com o jovem Corey Lee Atrás da placa em 2024.

É uma necessidade que Stacy é mais do que capaz de atender. Embora o veterano tenha perdido toda a temporada de 2023, a primeira metade de sua ausência foi devido a uma distensão no quadril esquerdo que o impediu de estar no elenco de abertura do Anaheim na temporada passada. Stassi se recuperou desse problema no meio da temporada, mas ele e sua esposa abrir No mês passado, o nascimento de seu filho, três meses prematuro, exigiu que Stassi se afastasse do jogo e cuidasse de sua família até o final da temporada de 2023.

No entanto, Stassi deverá retornar a campo em 2024 e tem se mostrado um jogador da grande liga nas últimas temporadas. Inicialmente convocado pelos A’s na quarta rodada do draft de 2009, Stassi fez sua estreia na liga principal em 2013 com os Astros, mas não encontrou um papel regular nas ligas principais até a temporada de 2018, quando dividiu o tempo atrás da base em Houston com Brian McCann E Martin Maldonado. Stassi se saiu bem como reserva naquela temporada, cortando respeitáveis ​​​​0,226 / 0,316 / 0,394 em 250 aparições em plate. Enquanto Stassi lutou em 51 jogos em 2019, o que levou os Astros a negociá-lo com os Angels no prazo final de negociação daquele ano, Stassi recebeu um papel mais proeminente ao chegar a Anaheim.

Em 118 jogos entre a campanha encurtada de 2020 e sua primeira temporada completa como Angel em 2021, Stassi combinou um ataque acima da média na base (113 wRC+) com uma defesa sólida atrás dele para ser o nono melhor na liga de acordo com o fWAR. Este forte desempenho levou os Angels a contratar Stassi para uma prorrogação, embora isso fosse uma decisão infeliz. Por mais eficaz que Stassi tenha sido nessas duas temporadas, ele deu um passo para trás em 2022, cortando escassos 0,180/0,267/0,363 (63 wRC+) na base enquanto postava números de frames mais próximos da média do que os números de elite que ele hit. Ele o havia publicado no início de sua carreira.

Embora as dificuldades de Stassi em 2022 e seu tempo fora do jogo em 2023 tornem compreensível a decisão dos Angels and Braves de seguir em outra direção atrás da placa em 2024, é fácil ver por que adicionar Stassi seria interessante para os White Sox. Afinal, Lee tem menos de 100 jogos de experiência nas ligas principais e, mesmo que o clube acredite que o ex-top-100 é o apanhador do futuro, ele certamente precisará de tempo e de um assistente enquanto pretende fazer a transição para um novo treinador. Uma nova função como jogador sênior em tempo integral. Adicionar um jogador veterano como Stassi deve ajudar nessa reviravolta, ao mesmo tempo que cria muitas vantagens para o Chicago. O contrato de Stassi inclui uma opção de clube de US$ 7 milhões para 2025, que inclui uma compra de US$ 500.000; Se o veterano outfielder conseguir recuperar a forma que mostrou em 2020 e 2021, uma decisão de US$ 6,5 milhões seria óbvia para pegar e fazer uma ficha comercial atraente enquanto os White Sox reformulam seu elenco com um olho no futuro.

Para os Braves, o acordo elimina uma parte do salário de Stassi de seus livros, ao mesmo tempo que elimina uma parte desnecessária de seu elenco. Atlanta já teve um dos melhores conjuntos do jogo Sean Murphy E Travis d’Arnaud atrás da placa, tornando a Stasi praticamente desnecessária. Em conjunto com o comércio que trouxe Stassi e Fletcher a Atlanta para Evan White E o pacote que foi enviado Marco González Quanto aos Buccaneers, os Braves cortaram quase US$ 5 milhões de sua folha de pagamento desde então Pegue Gonzalez e White como parte de Jared Kelenic Negocie durante as Reuniões de Inverno e adicione Fletcher como substituto, que se encaixa melhor no elenco do clube do que Gonzales, White ou Stassi.