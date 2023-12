LeBron James ganha prêmio de MVP nesta temporada; “Sem ciúme”, de Anthony Davis

LAS VEGAS – LeBron James sentou-se em um pódio, quase molhado depois de ser levado às pressas pela celebração pós-jogo com champanhe, após ganhar o prêmio de Jogador Mais Valioso na abertura da temporada da NBA, no sábado. Ele colocou a xícara à sua esquerda. Sentado à sua direita estava o cara que tornou o hardware possível, o cara que francamente o superou na vitória por 123-109 sobre o Indiana Pacers no sábado.

Apesar de 41 pontos, 20 rebotes, 5 assistências e 4 bloqueios de Anthony Davis – forçando Myles Turner do Indiana a cometer falta enquanto defendia os ataques implacáveis ​​do grande homem do Los Angeles Lakers na pintura – James e Davis não tiveram nenhum problema na hierarquia .

“Eu sei quem sou e ele sabe quem é”, disse James à ESPN quando questionado sobre sua parceria com Davis em sua quinta temporada, que é mais longa do que suas colaborações com Dwyane Wade e Chris Bosh em Miami ou com Kyrie Irving e Kevin. . Amor em Cleveland. “Portanto, não há atrito. Não estamos tentando competir uns com os outros em campo ou com base no estilo de vida. Ele sabe quem é e eu sei quem sou.”

“A única coisa que tentamos fazer é responsabilizar uns aos outros quando começamos a trabalhar e tentamos ser o melhor que podemos ser uns para os outros, e quando as coisas não vão bem, tentamos ajudar uns aos outros. sem ciúme. Não há um osso ciumento em nossos corpos. Nunca temos ciúmes um do outro. nunca.”

Embora James continue a testar os limites das habilidades de um jogador em sua 21ª temporada – marcando 24 pontos, 11 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola na vaga nos playoffs – isso não aconteceu às custas do desenvolvimento de Davis.

Na verdade, James fez o possível para apoiar Davis, chamando o jogador de 30 anos de “o rosto da franquia” para a ESPN no início do campo de treinamento e continuando a colocar o veterano de 12 anos em posições para ter sucesso.

Isso foi transferido para Las Vegas, onde James e o Lakers alimentaram Davis cedo e com frequência – ele acertou 6 de 10 no primeiro quarto, apenas a segunda vez nesta temporada quando tentou 10 ou mais arremessos em um quarto – e continuou a vá em frente, disse Davis, a noite toda.

“Ele dirá coisas como: ‘Vamos trabalhar’. ‘Ou faça isso para eles'”, disse Davis. “Ele faz um bom trabalho garantindo que eu receba os toques necessários para ter a oportunidade de assumir o controle da bola joga como esta noite. Então, ele esteve ao meu lado nos altos, baixos e na indiferença. Ele sempre foi um homem com quem eu poderia contar, com quem eu poderia contar para me aconselhar, ou ele simplesmente sabia.

“Ele simplesmente me conhece… Eu olhei para ele esta noite e ele disse: ‘Vou seguir seu exemplo’. “Ele foi capaz de fazer isso, e a equipe foi capaz de me deixar ser o cara e me alimentar dele.”

O centro reserva do Lakers, Christian Wood, que assinou com Los Angeles um contrato de veterano, pelo menos em parte por causa dos esforços de recrutamento de Davis, disse que Davis pediu sua chance.

“AD, eu acho, estava no nível um e passou para o nível três”, disse Wood à ESPN. “Ele me disse antes do jogo: ‘Este é o Jogo 7 para mim e vou mostrar como é o Jogo 7.’” Eu nunca tinha entrado em um antes, então disse: “Tudo bem, mostre-me”. Ele foi lá e tirou 40 e 20. Isso é inacreditável.

A vitória foi a 12ª do Lakers nos últimos 16 jogos, levando-os ao quinto lugar na classificação da Conferência Oeste.

O Lakers não tem medo de vencer um campeonato fora da competição. O prêmio em dinheiro de US$ 500 mil para cada jogador do time vencedor foi algo que James priorizou, sabendo que representava uma oportunidade muito diferente de sua educação difícil em Akron, Ohio.

“Jogamos para nos gabarmos”, disse James à ESPN sobre seus jogos de infância. “Eu não tinha dinheiro para jogar por dinheiro enquanto crescia.”

James disse que acordou na manhã de sábado determinado a terminar o trabalho contra o Pacers.

“Estou indo em frente”, disse ele. “Sim, por que não? Por que não? Um fósforo? Eu e um fósforo, eu aceito. Claro.”

Foi mais uma conquista para James e Davies, que combinaram a conquista do título de 2020 em sua primeira temporada juntos e agora garantiram seu primeiro título de campeonato da temporada.

Davis disse que sabe que seu currículo aprimorado não o tornará imune a críticas futuras. Ele atrai o escrutínio, ao que parece, não importa o que faça.

A confiança de James nele e a crença contínua de sua equipe nele permitiram que ele desenvolvesse uma pele mais resistente.

“Eu não dou a mínima?” “Sim, eu dei”, disse Davis à ESPN quando questionado sobre sua perspectiva. [care]. Contanto que meu time vença e eu esteja com meus companheiros no vestiário, isso é tudo que importa para mim. As opiniões de qualquer outra pessoa não importam para mim. Quero dizer isso sinceramente. Não estou interessado.”