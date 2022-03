Vênus mostra seu lado quente e nublado

O instrumento de câmera única, conhecido como Wide-Field Imager for Parker Solar Probe, ou WISPR, não foi projetado para olhar diretamente para o sol, que é muito brilhante, especialmente em distâncias curtas. Em vez disso, o WISPR é simétrico ao lado, no qual partículas carregadas conhecidas como vento solar estão explodindo do sol a uma velocidade de um milhão de milhas por hora.

Antes de lançar a Parker Solar Probe em 2018, o Dr. Glaze e o Dr. Fox, que era então o cientista do projeto para a missão, discutiram a possibilidade de operar os instrumentos durante os sobrevoos de Vênus. Mas não foi até depois do lançamento que os planos confirmados foram feitos e a Parker Space Probe estava funcionando sem problemas.

“Isso foi apenas devido a questões de segurança”, disse o Dr. Fox. “Até entrar em órbita, você realmente não sabe como pilotar sua espaçonave.”

Projetado para capturar partículas fracas do vento solar, o WISPR demonstrou ser adepto de trazer o brilho fraco no lado noturno de Vênus.

Demorou um pouco de tentativa e erro para descobrir. Em julho de 2020, no primeiro voo em que a câmera foi ligada, os cientistas descobriram que, se qualquer parte do lado diurno de Vênus estivesse no campo de visão, a imagem ficava muito superexposta.

“Nós realmente não sabíamos o que estávamos fazendo”, disse o Dr. Wood. “Nós aprendemos rapidamente que isso resulta em uma imagem completamente inutilizável.”