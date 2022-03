Poderoso satélite GOES-T lançado para monitorar o tempo e o clima da Terra

Os cientistas em breve terão um novo e poderoso conjunto de olhos no céu para estudar o clima e o clima da Terra.

O satélite GOES-T decolou da Estação Espacial Cape Canaveral na Flórida hoje (1º de março) às 16h38 EDT (2138 GMT), a bordo da United Launch Alliance (ULA) Míssil Atlas V na fronteira final. O GOES-T foi implantado conforme planejado a partir do estágio superior do Atlas V cerca de 3,5 horas após a decolagem, representantes da ULA Confirmado esta noite via Twitter.

GOES-T É a mais nova nave espacial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) de US $ 11,7 bilhões de quatro satélites Satélite Ambiental Operacional Geoestacionário (GOES)-R. O satélite está entrando em uma órbita geoestacionária, cerca de 22.300 milhas (35.900 km) acima do nosso planeta.

O GOES-T realizará uma variedade de trabalhos a partir desta posição, ajudando os cientistas a monitorar os sistemas climáticos e os riscos naturais em uma ampla faixa do Hemisfério Ocidental.

O foguete Atlas V da United Launch Alliance lançou o satélite GOES-T da NOAA da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral em 1º de março de 2022. (Crédito da imagem: NASA TV)

O GOES-T será renomeado para GOES-18 após atingir a órbita geoestacionária. Em seguida, iniciará um longo período de execução.

“Inicialmente, será colocado a 89,5 . longitude [degrees] West, que é para o centro dos Estados Unidos, onde os testes pós-lançamento começarão. Este teste continuará por dois meses”, disse Dan Lindsay, cientista do programa GOES-R da NOAA, durante uma entrevista coletiva na televisão na sexta-feira (25 de fevereiro).

“E então, em maio, ele se deslocará para o local oeste, cerca de 137 [degrees] E Lindsey continuou no oeste, que fica no leste do Pacífico, então no início de 2023, o plano atual é que o GOES-18 substitua o GOES-17.

O GOES-17, lançado em 2018, está em operação, mas está vendo um Problema de resfriamento No dispositivo Advanced Basic Imaging (ABI). Quando o GOES-18 estiver totalmente online, o GOES-17 será colocado em armazenamento orbital e a nova espaçonave tomará seu lugar como o satélite GOES West. (Sim, o sistema de nomenclatura é desconcertante.) Funcionários da NOAA disseram que trabalhará ao lado do GOES East para estudar metade do planeta, da Nova Zelândia à costa oeste da África.

As aplicações terrestres do GOES-T incluirão a busca de vestígios de tempestades no Oceano Pacífico e incêndios florestais no oeste dos Estados Unidos, incluindo Alasca e Havaí.

“Também é capaz de verificar a fumaça”, disse Lindsay. “Isso é muito importante porque, como todos sabemos, tivemos temporadas de incêndios florestais muito ativas nos últimos anos, especialmente no oeste dos Estados Unidos”.

“Os meteorologistas e os gerentes de emergência podem usar esses dados”, continuou Lindsay, para detectar pontos quentes e alertar os bombeiros e o público sobre onde está o fogo e também para onde a fumaça está indo. É realmente importante rastrear a fumaça e rastreá-la em termos de qualidade do ar e outros riscos potenciais.”

Lindsey também mencionou as aeronaves como um dos potenciais vetores de risco que o GOES-T procurará gerenciar, procurando aerossóis perigosos nas rotas de voo.

GOES-T Sports também avançou Relâmpago mapper – uma versão atualizada dos satélites GOES-R anteriores – que foi otimizado para ver o oxigênio atômico. O oxigênio atômico é excitado pelas temperaturas e pressões que ocorrem durante os relâmpagos, disse Tewa Kpulun, chefe da ciência Lightning Mapper (GLM) da companhia aérea Lockheed Martin, na mesma coletiva de imprensa.

Kpulun disse que o GLM possui três filtros ópticos que podem remover o brilho solar, permitindo que o instrumento veja “relâmpagos durante o dia sem capturar nenhum excesso de luz, um trabalho muito mais difícil do que vê-lo brilhar no escuro”.

Kpulun acrescentou que os dados do GLM “significam que obtemos melhores detalhes de relâmpagos antes que uma tempestade se desenvolva completamente, que os meteorologistas usam para prever como e onde o clima perigoso se intensificará”.

A imagem do relâmpago sobre o meio-oeste dos EUA foi capturada em 9 de maio de 2018, pelo Lightning Mapper geoestacionário a bordo do satélite GOES-17 da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. (Crédito da imagem: NOAA)

O satélite também auxiliará outras missões no monitoramento clima espacial Como tempestades solares para proteger satélites, redes elétricas e outras infraestruturas. Ele irá visualizar todo o disco da Terra a cada 10 minutos usando a ferramenta Advanced Basic Imaging (ABI).

A ABI tem 16 bandas espectrais que variam de comprimentos de onda visíveis a infravermelhos, disse Daniel Gall, engenheiro sênior de sistemas ABI da L3Harris Technologies. “isto é [instrument] Ele fornece três vezes a informação espectral, quatro vezes a resolução espacial e uma cobertura cinco vezes mais rápida do que a geração anterior desses fotógrafos”, disse Gal durante a coletiva de imprensa.

O GOES-T tem várias melhorias técnicas em relação aos satélites GOES-R anteriores, disse Candice Carlisle, gerente de projeto de voo GOES-R no Goddard Space Flight Center da NASA em Maryland.

Por exemplo, o instrumento ABI do GOES-T contém um radiador redesenhado para melhorar o controle térmico. A confiabilidade aumentará tanto no sistema de propulsão quanto no esquema de iluminação devido a novos componentes eletrônicos e outras mudanças. Carlisle acrescentou que o magnetômetro do satélite também será mais preciso do que os magnetômetros anteriores, graças à estabilidade aprimorada.

As primeiras imagens do GOES-T, supondo que o comissionamento tenha corrido bem, devem retornar à Terra em maio ou junho. Oficiais da missão se recusaram a responder publicamente a uma pergunta sobre se compartilhariam informações com a Rússia, um país atualmente sob sanções dos EUA por causa de A invasão russa da Ucrânia.

“Nós continuaremos [the conversation] Sobre a bandeira do GOES-T”, disse Lindsay em resposta à pergunta, mas acrescentou que as autoridades realizariam um acompanhamento offline com o repórter perguntando sobre o assunto.

