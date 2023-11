Vencedores e perdedores da semana 10 do futebol universitário: regras do estado da Geórgia e de Oklahoma

Classificando as três portas traseiras mais exclusivas do futebol universitário De churrascos a trens e barcos… os fãs de futebol universitário adoram ser criativos com seus planos de porta traseira. Mackenzie Salmon destaca as três experiências mais memoráveis ​​de todo o país.

A Geórgia pode não ser o rolo compressor que conquistou campeonatos nacionais consecutivos.

Existem desvantagens. Existe um jogo em execução que pode desaparecer em segundo plano. Um jogo de passes que foi deixado à tona sem o estrela tight end Brock Bowers, mas pode não estar à altura do desafio de carregar toda a carga até o retorno de Bowers, o que pode nem ser um jogo de pós-temporada. Há uma defesa que às vezes ainda é dominante, mas pode abrir mão de jardas em algumas partes, inclusive no solo.

Mas os Bulldogs continuam vencendo e, ao fazê-lo, continuam a se assemelhar a um grupo capaz de comandar a tabela e fazer história como o primeiro time na história recente da Bowl Subdivision a conseguir três turfeiras. A vitória de sábado por 30 a 21 sobre o Missouri foi a 26ª vitória consecutiva do programa e o primeiro teste de um novembro repleto de desafios de alto nível.

Pode ser um exagero dizer que as chances da Geórgia de vencer três jogos foram deixadas de lado após a lesão no tornozelo de Powers, mas as questões e preocupações que surgiram com essa derrota eram compreensíveis: Powers era uma grande peça do quebra-cabeça nas costas. -Campeonatos consecutivos e continuaram a salvar o ataque da Geórgia durante os primeiros dois meses desta temporada.

No entanto, em dois jogos, os Bulldogs dissiparam amplamente essas preocupações. Atrás de outro forte desempenho do quarterback Carson Beck, que teve 254 jardas e dois touchdowns, e um jogo de passes equilibrado que viu sete recebedores fazerem pelo menos uma recepção, Georgia foi capaz de encontrar o suficiente no ar para evitar uma reviravolta devastadora. O jogo de passes sem Beck e Bowers aproveitou a folga para manter a Geórgia no topo da SEC e da subdivisão do Bowl.

E isso porque o jogo corrido não ganhou força contra o Missouri, que marcou 131 jardas em 33 corridas. Ao mesmo tempo, os Tigers conseguiram mastigar 151 jardas no solo, com a maior parte dos danos vindo do running back Cody Schrader, que teve 112 jardas em 22 corridas e uma pontuação.

Entre outras coisas, os dois times anteriores da Geórgia foram definidos pela excelência individual – no quarterback, no tight end e em todos os níveis de defesa, os Bulldogs tinham alguns dos melhores desempenhos da história do programa.

A equipe deste ano pode ser mais do que a soma de suas partes. Isso seria suficiente para colocar a Geórgia de volta nos playoffs do futebol universitário e talvez um lugar na história do futebol universitário.

Os Bulldogs e Tigers são os maiores vencedores e perdedores deste fim de semana:

Vencedores

Estado de Oklahoma

O último encontro programado entre os rivais Oklahoma State e Oklahoma foi para os Cowboys, que venceram por 27-24 atrás de outro jogo forte do running back Ollie Gordon e de repente estavam em posição de ganhar uma vaga no jogo do campeonato Big 12 e jogar no dia de Ano Novo. . Seis leitos. Considerando a situação após as derrotas para o sul do Alabama e o estado de Iowa, trazer o estado de Oklahoma para esta conversa no início de novembro torna este um dos melhores trabalhos de treinador da era Mike Gundy. Facilmente um dos jogadores de habilidade mais produtivos do país, Gordon continuou a subir na classificação do Troféu Heisman com mais 137 jardas e dois touchdowns. Combinado com três reviravoltas em Oklahoma, isso foi o suficiente para uma vitória memorável que tirou os Sooners dessa rivalidade em baixa. E fica pior: Oklahoma está agora com duas derrotas e fora da disputa dos playoffs.

Texas

Você não encontrará nenhuma crítica à tentativa de quarta descida do Kansas State perto da end zone na prorrogação, quando o field goal teria enviado o jogo para uma segunda prorrogação; Juntamente com algumas dificuldades do jogo de chutes dos Wildcats, como o azarão, fazia mais sentido tentar travar o jogo a três jardas de distância, em vez de esticar as coisas para uma prorrogação extra. O fracasso da tentativa essencialmente salva a temporada dos Longhorns: o Texas teria sido eliminado não apenas dos playoffs com uma segunda derrota, mas teria lutado para chegar ao jogo do campeonato da conferência sem um desempate frente a frente contra Oklahoma e Kansas State. . . Em vez disso, os Longhorns ainda podem ser o time a ser batido no Big 12, depois de resistir ao maior teste do mês, mesmo pela pele dos dentes, após a recuperação dos Wildcats no quarto período.

Clemson

Clemson entrou no fim de semana como um programa em completa desordem, com perdas aumentando, confiança no ataque diminuindo, e até Dabo Swinney foi à rádio local contra membros da base de fãs curiosos sobre como ele planejava reverter um declínio muito preocupante. Além de ser um dos resultados mais surpreendentes do dia, a vitória dos Tigers por 31 a 23 sobre o Fighting Irish Pode levar a uma mudança em novembro O que sangra na entressafra e ajuda Clemson a se recuperar em 2024. Com o running back Will Shipley afastado dos gramados, os Tigers empataram um dia de carreira com o reserva Phil Maffah, que correu 186 jardas e dois touchdowns.

Perdedores

Notre Dame

Notre Dame conheceu Clemson após vitórias sobre Southern California e Pittsburgh, apresentando a imagem de duas marcas nacionais caminhando em direções opostas: Irish em alta, Tigers em baixa. Depois de ser eliminado semanas atrás da disputa dos playoffs, a terceira derrota da temporada essencialmente acaba com as esperanças de Notre Dame de chegar ao Six Bowl do Ano Novo e representa uma grande decepção na segunda temporada do técnico Marcus Freeman. Os irlandeses melhoraram sob o comando de Freeman, mas o seu mandato ainda é inexplicavelmente marcado por pesadas perdas.

Jimbo Fisher

A escrita está na parede, no chão, no teto, nas costas da sua mão e em qualquer outro lugar quando se trata da era Jimbo Fisher, que poderia ter sido recuperada se a Texas A&M pudesse ter remendado um centro top-25 do centro de uma das escalações mais talentosas da FBS. Depois de perder por 38-35 para o Mississippi Para cair para 5-4 no geral e 3-3 na SEC, os Aggies precisariam comandar a mesa contra Mississippi State, Abilene Christian e LSU – possível, improvável – para acumular oito vitórias durante a temporada regular. Mesmo assim, há fita suficiente para tirar uma conclusão muito forte: Fisher não conseguirá realizar o trabalho em College Station.

Flórida

A vitória do Arkansas por 39-36 na prorrogação na Flórida marcou a primeira vitória do programa no Swamp em seis tentativas e tirou um pouco da pressão do técnico Sam Pittman, que está sob maior escrutínio em meio ao início sem vitórias dos Razorbacks no jogo da SEC. A derrota é particularmente devastadora para os Gators, que cuidaram dos negócios contra times fracos no cronograma deste ano para atingir o limite de elegibilidade para o bowl, mas agora podem não conseguir alcançar seis vitórias dado o que vem a seguir: na LSU, no Missouri e na casa do time. estado. Estado da Flórida. Depois de fazer 6-7 na estreia de Billy Napier, perder totalmente a pós-temporada em 2023 pode ser demais para superar em sua gestão.

Forças aéreas

A Força Aérea caiu para 25º na primeira classificação do College Football Playoff, uma posição atrás de Tulane, apesar de estar invicto. Depois de perder por 23-3 em casa como grandes favoritos para o rival Army, o caminho dos Falcons para o New Year’s Six como o melhor time do Grupo dos Cinco requer uma limpeza limpa durante a temporada regular e alguma ajuda. Surpreendentemente, o Exército permitiu apenas 155 corridas em 40 corridas, bem abaixo da média da temporada da Força Aérea, enquanto os Falcons tiveram que fazer 24 tentativas de passe para compensar um enorme déficit no segundo tempo.