Nº 7 Texas vs. Nº 23 Atualizações ao vivo do Kansas State: CJ Baxter corre para 54 jardas em 4º e 1 para vantagem de 17-0

Austin, Texas – No maior jogo colegial da gestão de Steve Sarkisian em Forty Acres, o número 7 do Texas Longhorns recebe o time número 23. Gatos selvagens do estado do Kansas Sábado no Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium com início às 11h Central na FOX.

Apostas?

O Texas está com 4 a 1 na conferência, parte de um empate de cinco jogadores que também inclui Oklahoma, Oklahoma State, IowaE o estado do Kansas. Com os Longhorns, Wildcats, Sooners e Cowboys se enfrentando no confronto final de Bedlam, duas dessas equipes com certeza ficarão para trás, abrindo um caminho mais difícil para Arlington e o Big 12 Championship Game.

Na estimativa de Sarkisian, os Longhorns também têm a sua melhor vitória da temporada até agora, uma vitória na Semana 2 sobre o Crimson Tide em Tuscaloosa, uma equipa que ainda não tem outro defeito no seu registo este ano. Ao longo da curta história dos Playoffs do College Football, times na mesma posição do Texas não estiveram em muitos jogos, mas na medida em que os Horns têm algum controle sobre essa possibilidade, está na vitória, incluindo o Big 12 Championship Game.

Mas as lesões também aparecerão durante o jogo de sábado. O quarterback titular do Texas, Quinn Ewers, perderá um segundo jogo consecutivo com uma torção na articulação AC no ombro, deixando o calouro Malik Murphy para começar novamente. Durante a primeira parte dos aquecimentos antes do jogo, Ethan Burke, estudante do segundo ano do Bucks, começou a se soltar com uma grande cinta no joelho direito, embora Sarkisian listasse oficialmente Burke como “semana a semana”. Na mesma categoria, mas com pouca probabilidade de jogar, está o safety sênior Jalen Catalon (perna), que não vê um jogo desde que perdeu para o Oklahoma há cerca de um mês.

Depois, há o espectro de possíveis lesões durante o treino desta semana. Chip Brown, do Horns247, fez uma pergunta incisiva sobre esse assunto na quinta-feira, mas Sarkisian foi visivelmente evasivo nos aquecimentos antes do jogo e para oferecer alguma perspectiva adicional antes do início do jogo.

Aquecimentos antes do jogo

Algumas das preocupações com lesões foram aliviadas, pelo menos por enquanto, quando Murphy foi um dos primeiros jogadores do Longhorns a sair do túnel e se mover sem impedimentos, assim como o júnior Ja’Tavion Sanders. Como esperado, dada a atividade que acontecia fora dos blocos, Burke saiu vestindo seu equipamento de aquecimento.

Quando toda a equipe saiu para se esticar, o lateral-direito sênior Christian Jones estava fora com os atacantes, mas o pivô reserva do primeiro ano, Connor Robertson, não estava vestido e Catalon também não estava com o secundário. No entanto, nos aquecimentos 11 contra 11, Jones não estava no ataque do time principal, sendo substituído por Cam Williams, do segundo ano.

Relógio vestido

O notório adversário do Texas, Kevin Marr, está no comando do jogo de sábado.

Os Wildcats têm uma média de 5,3 pênaltis por jogo fora de casa nesta temporada e 4,6 pênaltis por jogo no geral.

Primeiro quarto

Depois que o Kansas State venceu o sorteio e aguentou o início do segundo tempo, o Texas começou o jogo atacando a bola na linha de 25 jardas após um fumble dentro do poste.

Com Williams começando como right tackle, os Longhorns abriram o jogo com uma opção de passe stop route para o wide receiver júnior Xavier Worthy para um ganho de 24 jardas. A investida subsequente teve o running back redshirt do segundo ano, Jonathan Brooks, empalado, mas Murphy pegou outra jogada no ar com um lançamento de bala para o wide receiver AD Mitchell por 12 jardas. Depois que um passe de punt atrasou os Horns novamente, Sanders conseguiu uma vaga de cinco jardas e a devolveu em uma largada falsa. Na terceira para 10, Worthy estava correndo livre em uma rota de saída, mas Murphy colocou muito ar sob a bola e ela caiu incompleta, mandando o veterano Ryan Sanborn para o campo após um atraso intencional no jogo. A transferência de Stanford prendeu o Kansas State em seu próprio território com um pênalti que caiu na linha de 7 jardas.

O running back DJ Giddens dos Wildcats teve uma pegadinha na segunda descida, mas um passe foi interrompido na linha de scrimmage pelo linebacker sênior Jett Bush e a corrida forçou Kansas State a um terceiro para 7 que levou a um sack do júnior Jack Terminator Barren Sorrell graças a uma cobertura apertada, para o cara do Texas.

Mais uma vez, Worthy parecia perigoso em um retorno de punt, ganhando 19 jardas para os Longhorns pararem o ataque em território positivo na linha de 47 jardas dos Wildcats.

Kansas State carregou a área na primeira descida para parar Brooks para um ganho de duas jardas antes que o chutador dos Texans encontrasse uma linha no meio na segunda descida para uma corrida de oito jardas. Com cobertura um-a-um do lado de fora, Mitchell acertou as costas defensivas dos Wildcats com um movimento ligeiramente hesitante em uma rota de ataque para abri-lo e Murphy fez um passe perfeito por cima para um passe para touchdown de 37 jardas para fazer um 7 -0 vantagem com 8:36 restantes no primeiro quarto.

Em um sinal de quão diferente a defesa do Texas é em termos de resistência, Burke foi capaz de passar por uma recepção clara para fazer um sack perseguindo Howard e o linebacker sênior Ryan Watts fez um grande golpe no perímetro, então o linebacker júnior Mo Blackwell voou para dentro para derrubar Howard em uma convocação na terceira descida.Para forçar um pênalti.

Kansas State foi chamado para uma formação ilegal em sua tentativa de punt subsequente e o Texas decidiu que os Wildcats chutassem novamente, mas pagou por isso em posição de campo quando o apostador de Kansas State acertou um chute de 58 jardas.

Brooks saiu machucado em uma corrida curta na primeira descida e Worthy evitou por pouco cair ou contestar a recepção, que ele recuperou na maior parte das oito jardas que ganhou. Em busca de outro arremesso, Murphy colocou ao alcance de Mitchell, que acertou um ótimo chute para a recepção de 47 jardas.

Texas mudou-se para a zona vermelha com uma flecha de Murphy para o wide receiver Jordan Whittington e quase marcou um touchdown contra a mesquinha defesa da zona vermelha do Kansas State, mas o calouro CJ Baxter não conseguiu passar do tackle final e Williams foi chamado para uma falsa largada. As incompletudes de Murphy, incluindo um passe que quase foi interceptado na end zone, definiram os Longhorns para um field goal de 32 jardas e uma margem de 10-0.

Em busca de uma faísca, o coordenador ofensivo do Kansas State colocou o quarterback variável Avery Johnson no jogo para a terceira investida dos Wildcats. A mudança não valeu a pena no primeiro quarto, já que Giddens ganhou uma jarda em duas corridas.

Segundo quarto

Manter Johnson no jogo pelo terceiro para o 9º também não valeu a pena – Kansas State foi chamado para uma falsa largada e então humildemente entregou a bola para Giddens para um ganho de duas jardas em uma oferta de drive.

Os texanos se alinharam em formação de diamante para iniciar a corrida e sinalizaram a saída de Worthy antes de entregá-la ao running back sênior Kellan Robinson para um ganho de oito jardas. Outra falsa largada dos Longhorns e um snap ilegal mantiveram os Longhorns recuando tentando executar a jogada na segunda descida. Murphy acertou em cheio com Worhty e Whittington em passes consecutivos que pararam antes da primeira descida, levando Sarkisian a deixar o ataque em campo para o quarto para 1 em território do Texas. Os Longhorns se alinharam e pareciam prontos para chamar um quarterback furtivo, em vez disso jogando a bola para Baxter, que quebrou o tackle e encontrou o campo aberto para um touchdown de 54 jardas e uma vantagem de 17-0.

