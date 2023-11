Fantasy Football Semana 9 Inativo – Quem entra e quem sai?

Missa AJRedator da equipe ESPN4 minutos para ler

Por que Stefania Bell espera que os Rams substituam Matthew Stafford Stefania Bell explica por que os Rams podem dar descanso a Matthew Stafford antes da semana de despedida.

Com quem você deve começar? Com quem você deveria sentar? Para ajudá-lo a definir suas escalações de futebol fantasia e evitar a contratação de um jogador ofensivo que não estará na escalação, postaremos atualizações e análises relacionadas ao fantasia aqui quando os times da NFL divulgarem suas escalações oficiais inativas. Quaisquer classificações mencionadas nesta coluna vêm do nosso site Classificação da equipe do ESPN Fantasy.

O comparecimento oficial inativo no domingo deve começar aproximadamente 90 minutos antes do horário de início programado: aproximadamente 8h ET para a Alemanha, 11h30 ET para os primeiros jogos e 14h30 ET para jogos no final da tarde.

Atualize frequentemente para obter as informações mais recentes.

Os jogos são às 13h ET

Kyler Murray, QB, ARI — Fora

Impacto: Murray ainda tem mais uma semana em seu período de ativação, mas, por enquanto, Clayton Tune entra em ação.

Michael Wilson, WR, ARI — Inativo

Impacto: Não há muito valor a ser encontrado tão profundamente na árvore de recepção do Arizona, também conhecida como “bairro de Greg Dortch”.

Emari Mercado, RB, ARI — Fora

Impacto: James Conner pode retornar na semana 10. Keaontay Ingram tentará manter a posição por enquanto.

Drake Londres, WR, ATL — Fora

Impacto: Van Jefferson pode se beneficiar da ausência de Londres, mas depende muito de quem é o alvo do QB Taylor Heinicke.

Justin Fields, QB, CHI — Inativo

IMPACTO: Tyson Baigent começará novamente na Semana 9, mas Fields poderá dar uma olhada na quinta-feira da Semana 10.

Brevin Jordan, TE, HOU — Fora

Impacto: Dalton Schultz deverá ver a maioria dos alvos de TE.

Robert Woods, WR, HOU — Fora

IMPACTO: Noah Brown e Tank Dell têm mais uma semana para tentar se estabelecer no ataque dos texanos.

Damion Pierce, RB, HOU — Fora

Impacto: Devin Singletary tem a chance de lidar com a maior parte dos toques de defesa de Houston.

Puka Nakoa, WR, LAR — ativo

Impacto: Ele praticou de forma limitada durante toda a semana, o que o coloca no caminho certo para jogar hoje.

Matthew Stafford, QB, LAR — Inativo

IMPACTO: Brett Rypien entrará no grupo com Stafford incapaz de jogar.

DeVante Parker, WR, NE — Fora

IMPACTO: Tyquan Thornton está ativo, mas JuJu Smith-Schuster e Demario Douglas provavelmente contribuirão.

Faraó Brown, TE, NE — ativo

Impacto: Hunter Henry ainda é a melhor opção de TE aqui.

Curtis Samuel, WR, WSH — Fora

Impacto: Jamison Crowder deveria mais uma vez assumir a posição dos líderes.

Os jogos são às 16h ET

Laviska Shenault Jr., WR, CAR — Fora

IMPACTO: Jonathan Mingo continua tendo tempo suficiente para se sentir confortável com o QB Bryce Young.

DJ Shark Jr., WR, CAR — Duvidoso

Impacto: Adam Thielen e Mingo continuam sendo opções de fantasia muito melhores para aqueles interessados ​​no ataque dos Panteras.

Josh Downs, WR, IND — Duvidoso

Impacto: Ele praticou um pouco na sexta-feira, mas ainda pode ser uma decisão para o jogo.

Tyrod Taylor, QB, NYG — exterior/infravermelho

IMPACTO: Felizmente para os Giants, Daniel Jones está pronto para retornar à posição inicial de zagueiro.

Darren Waller, TE, Nova York – Exterior/infravermelho

Impacto: Daniel Bellinger deverá agora ter acesso irrestrito a todas as metas de TE de Nova Iorque.

Jogo de domingo à noite

Joe Mixon, RB, CIN — Duvidoso

Impacto: Os últimos relatórios indicam que Mixon é “Pronto para ir“Para trabalho de domingo à noite.

9h30 horário do leste dos EUA

Clyde Edwards-Helaire, RB, KC — Fora

IMPACTO: Jerick McKinnon, que vem lidando com uma lesão na virilha, servirá como reserva de Isiah Pacheco.

Braxton Berrios, WR, MIA — ativo

Impacto: Chase Claypool também pode estar um pouco envolvido, mas não espere muito.

Durham Smith, TE, MIA — ativo

Impacto: Miami não utiliza muito a posição TE no jogo de passes, não importa quem lhe cabe.