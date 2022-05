Um homem de Connecticut sofre de uma infecção cerebral fatal causada pelo vírus Poisson

Autoridades estaduais relataram que um homem de Connecticut está se recuperando em sua casa depois de contrair um caso raro do vírus Poisan.

O Departamento de Saúde Pública de Connecticut confirmou na semana passada que um homem entre 50 e 59 anos que adoeceu em março sofria de uma doença grave que afetou seu sistema nervoso central e exigiu tratamento hospitalar.

Este é o segundo caso notável do raro vírus transmitido por carrapatos na região, com Maine relatando uma morte por vírus Poisan há apenas três semanas.

O vírus mortal ataca o cérebro e o sistema nervoso de uma pessoa, e não há vacina, tratamentos ou tratamentos eficazes conhecidos.

O vírus se espalha de animal para humano, geralmente pela picada de um carrapato ou de um pardal. As autoridades confirmaram que este homem foi mordido por um carrapato e alertaram outras pessoas para tomarem as precauções necessárias.

Dr. Manisha Gothani, Comissário (DPH) em declaração.

“Usar repelente de insetos, evitar áreas onde os carrapatos provavelmente estejam e verificar cuidadosamente se há carrapatos depois de sair pode reduzir a chance de você ou seus filhos pegarem esse vírus”.

O vírus é mais comumente associado ao carrapato de pernas pretas e é mais comum nas regiões nordeste dos Estados Unidos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Uma pessoa geralmente sente sintomas do vírus entre uma semana e um mês após uma picada de carrapato.

As autoridades informaram que cerca de uma em cada dez pessoas infectadas com o vírus morrerá. As autoridades acreditam que metade das pessoas afetadas provavelmente também experimentará algum tipo de sintomas de longo prazo.

Muitas pessoas infectadas podem não saber disso, porque a maioria dos casos é completamente assintomática.

No mês passado, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças do Maine (Maine CDC) relataram que um homem não identificado havia morrido do vírus, o primeiro caso relatado este ano nos Estados Unidos.

O homem teria sofrido graves sintomas neurológicos como resultado de sua infecção, que é um dos sintomas normais do vírus.

Especialistas do CDC no Maine alertaram que as pessoas que podem estar acampando ou caminhando em uma área arborizada ou densa devem estar cansadas de carrapatos.

As pessoas devem evitar entrar nas profundezas do estado e, em vez disso, se ater aos caminhos e estradas existentes.

Uma pessoa também deve se cobrir para evitar ser mordida, bem como usar spray de insetos para afastar quaisquer criaturas.

Se uma pessoa entrar em uma área onde há alto risco de exposição a um carrapato, ela deve se certificar regularmente de picadas, certificando-se de tomar banho e lavar a si mesma e suas roupas bem depois.

“Os carrapatos estão ativos e estão procurando um hospedeiro para morder no momento”, disse Nirav de Shah, diretor do Maine Center for Disease Control and Prevention. WMTW.

Peço às pessoas e visitantes no Maine que tomem medidas para evitar picadas de carrapatos.

O vírus recebeu o nome da cidade em que foi encontrado em Poisson, Ontário, onde foi descoberto em um menino em 1958.

Causa cerca de 25 infecções nos Estados Unidos a cada ano.