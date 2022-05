NASA InSight registra o terremoto brutal em Marte

A sonda Mars Insight da NASA detectou o maior terremoto já observado em outro planeta: um terremoto de magnitude 5 na escala Richter que ocorreu em 4 de maio de 2022, que é 1222 Marte ou o dia do Sol da missão. Isso aumenta o catálogo de mais de 1.313 terremotos detectados pelo InSight desde que pousou em Marte em novembro de 2018. O maior terremoto registrado anteriormente foi Valor estimado 4.2 Foi descoberto em 25 de agosto de 2021.

O InSight foi enviado a Marte usando um sismômetro altamente sensível, fornecido pelo Centro Nacional Francês de Estudos Espaciais (CNES), para estudar as profundezas do interior do planeta. Quando as ondas sísmicas passam ou são refletidas nos materiais Crosta, manto e núcleo de MarteEles estão mudando as maneiras como os sismólogos podem estudar para determinar a profundidade e a composição dessas camadas. O que os cientistas estão aprendendo sobre a estrutura de Marte pode ajudá-los a entender melhor a composição de todos os mundos rochosos, incluindo a Terra e a Lua.

O terremoto de magnitude 5 é um terremoto de tamanho moderado em comparação com os sentidos na Terra, mas está próximo do limite superior do que os cientistas esperavam ver em Marte durante a missão Insight. A equipe científica precisará estudar mais esse novo terremoto antes de fornecer detalhes como sua localização, a natureza de sua fonte e o que isso pode nos dizer sobre o interior de Marte.