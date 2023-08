Um eclipse solar de anel de fogo está acontecendo pela primeira vez em mais de uma década, e aqui está como vê-lo

Escrito por Douglas Helm |

Se você é um observador do espaço nos Estados Unidos, haverá um evento muito importante para comemorar em seus calendários em outubro. O anel do eclipse de fogo será visível de oito estados diferentes, tornando-se a primeira vez em onze anos que este evento foi visível na América do Norte. Aqueles na América Central e do Sul também terão a chance de testemunhar o evento depois de contornar a América do Norte (via MarthaStewart.com).

O anel do eclipse de fogo está programado para começar em 13 de outubro, e aqueles em Oregon, norte da Califórnia, Nevada, Utah, nordeste do Arizona, sudoeste do Colorado, Novo México e Texas terão a chance de vê-lo antes que termine em 14 de outubro. Vimos isso pela última vez em 2012, quando passou por grandes áreas dos Estados Unidos e deu aos entusiastas do espaço uma excelente visão do nosso sol.

Apenas tenha em mente que você precisará estar dentro de um caminho de 125 milhas para ver o eclipse completo, caso contrário, você só terá uma visão do eclipse parcial desta vez.

O eclipse do anel de fogo recebe o nome da lua passando sobre o sol, causando um disco preto que cobre a maior parte do sol e um anel de fogo circulando a lua. O evento ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol no ponto mais distante de sua órbita. É definitivamente um evento incrível de se ver e vale a pena dirigir um pouco se você estiver perto o suficiente para pegá-lo.

A visualização do evento requer óculos de eclipse especializados ou você pode usar um método de visualização indireta, como um projetor pinhole.

Embora ainda seja muito legal de ver, lembre-se de que um eclipse anular de fogo não é um eclipse total do sol. Ou seja, não é seguro olhar para o sol a olho nu em nenhum momento durante o eclipse e você precisará de um dispositivo de visualização especial para observar o evento. A visualização do evento requer óculos de eclipse especializados ou você pode usar um método de visualização indireta, como um projetor pinhole.

Como você vê o eclipse?

Aqueles no caminho do anel de eclipse de fogo precisarão esperar por condições decentes de visualização se quiserem dar uma boa olhada no evento. Idealmente, céu claro seria a melhor condição para ver o eclipse, mas qualquer condição em que o sol seja visível deve ser suficiente para ver o evento. Aqueles que têm céu nublado e chuvoso podem não ter tanta sorte desta vez.

Como mencionado, o eclipse do anel de fogo seguirá um caminho ao longo da costa do Oregon até a costa do Golfo do Texas. Em seguida, o eclipse passará pelo México, Belize, Honduras e Panamá antes de completar sua jornada pela Colômbia e pela costa do Brasil. Com o último evento chegando em 2012, não é sempre que você tem a chance de testemunhar este evento, então fique atento.

No entanto, há boas notícias para os futuros observadores do eclipse. Se você perdeu o episódio do eclipse de fogo, pode esperar o eclipse solar total que será visível nos EUA em 8 de abril de 2024. Você realmente quer ter certeza de viajar para este eclipse desde o próximo total eclipse nos EUA não será visível até 2044.