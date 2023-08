Como o rover Curiosity conquistou a subida marciana mais íngreme até agora (vídeo)

O rover Curiosity da NASA comemorou seu 11º ano em Marte em 5 de agosto, mas a incansável espaçonave ainda se esforça para explorar o Planeta Vermelho.

curiosidade Ele serpenteia pelo sopé do Monte Sharp, uma montanha de 5 quilômetros que, bilhões de anos atrás, abrigava lagos e rios.

O terreno é desafiador, mas as camadas da montanha fornecem informações sem precedentes sobre as várias épocas Marte O passado e como a paisagem do planeta mudou ao longo do tempo.

O rover Curiosity Mars da NASA deixou vários conjuntos de rastros onde o robô experimentou um erro, ou parou inesperadamente no meio do caminho, enquanto subia uma inclinação particularmente difícil. Esta imagem faz parte de um panorama capturado pelas câmeras de navegação do rover em 8 de junho de 2023. (Crédito da imagem: NASA/JPL-Caltech)

O empreendimento apresentou recentemente ao Curiosity e sua equipe de motoristas, planejadores, engenheiros e cientistas sua subida mais difícil até agora: uma inclinação íngreme de 23 graus coberta por areia escorregadia e pedregulhos do tamanho de rodas.

Amy Hill, motorista do rover Curiosity no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL) no sul da Califórnia, disse em um comunicado. declaração .

Essa combinação de recursos fez com que o rover lutasse para progredir. A NASA disse que uma tentativa em 1º de junho levou o rover Curiosity inesperadamente sobre uma rocha, causando um deslocamento significativo da suspensão e causando uma falha de segurança, interrompendo a unidade.

Imagens das câmeras de navegação do rover publicar June concentrou-se em algumas rodas traseiras enquanto o infatigável Curiosity tentava subir uma encosta escorregadia e cheia de pedras.

Outros motores defeituosos, que poderiam ser acionados pelas rodas escorregando demais ou sendo levantadas por pedras, levaram à decisão de desviar para um terreno menos difícil a cerca de 492 pés (150 m) de distância.

A rota inicial do Curiosity foi planejada usando imagens orbitais . Enquanto a NASA Orbitador de Reconhecimento de Marte Ele pode fornecer imagens de alta resolução, mas não pode revelar todos os recursos e perigos a centenas de quilômetros de distância na superfície abaixo.

Portanto, os planejadores e motoristas do rover usam imagens das câmeras de navegação e outras câmeras do robô para calcular rotas para e através de perigos, otimizar a trajetória do Curiosity e proteger o rover. rodas danificadas .

Este mapa mostra o caminho percorrido pelo rover Curiosity Mars da NASA de maio a julho de 2023 para completar a subida mais difícil da missão. (Crédito da imagem: NASA/JPL-Caltech/USGS-Flagstaff/Universidade do Arizona)

O desvio acrescentou algumas semanas à viagem, mas sem mais surpresas à espera do Curiosity, o rover subiu a encosta e conseguiu chegar a um intrigante local cheio de crateras apelidado de “Gao”.

“Foi uma sensação incrível finalmente superar as colinas e ver essa paisagem incrível”, disse Dane Schoelen, líder de planejamento estratégico de rotas do Curiosity no JPL.

“Posso ver imagens de Marte o dia todo, então realmente sinto a paisagem”, acrescentou Sholin. “Muitas vezes me sinto como se estivesse ao lado do Curiosity, olhando o quão longe ele subiu.”

O Curiosity agora continua sua escalada no Monte Sharp para alcançar novas regiões mais altas para investigar.