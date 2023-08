Um astrônomo da cidade de Nova York monta o telescópio na junção para ver Saturno

metrô

25 de agosto de 2023 | 21h51

Um homem de Park Slope tem a missão de mostrar o paraíso aos nova-iorquinos – nem mesmo o trânsito assustador da cidade pode atrapalhar.

Joe Delfoss, 82 anos, se tornou viral na terça-feira, depois que um grande grupo de pessoas se reuniu no meio da 9ª Avenida, no Brooklyn, para olhar através de seu telescópio e ver Saturno.

Apesar de um dos motoristas gritar: “Saia da maldita estrada!” De acordo com Hell’s Gateos outros motoristas aceitaram com calma e manobraram lentamente em torno dos observadores das estrelas.

Delfuss permaneceu como um pai orgulhoso enquanto todos abaixavam a cabeça para olhar nas lentes.

“Posso mostrar-lhes o céu.” ele disse ao Guardiãoacrescentando que seu telescópio sempre intriga os nova-iorquinos, muitas vezes cautelosos.

“De repente, eles baixaram a guarda”, acrescentou. “Eles conversam com as pessoas na frente e atrás deles.

“Acho que todos temos fome de conexão, e quando você vê os olhos de alguém se arregalarem porque nunca viu nada assim antes, você sente que fez a diferença.”

Delfoss, que mora no bairro desde 1976, nem sempre interrompe o trânsito para observar o cosmos, nem começou por lá na noite de terça-feira.

Quando o nativo de Long Island não conseguiu ter uma boa visão do universo do cais, ele estava prestes a fazer as malas e voltar para casa.

Mas então ele viu o ponto de vista perfeito, no meio do cruzamento da Oitava Avenida com a Nona Rua.

Logo depois que ele moveu seu telescópio, uma linha começou a se formar ao seu redor após o término de um show indie pop próximo, e os entusiasmados ex-alunos de Cornell lhes deram um vislumbre da galáxia.

“Ele era realmente uma espécie de Buda Zen no espaço, cuidando de um bando de crianças hippies que acabaram de sair de um show”, disse Daphne Juliet Ellis, 26 anos. quem fez o tik tokEle disse ao Guardião.

“Estou na casa dos 80 anos e você quer fazer algo significativo com sua vida”, disse Delfuss, ex-professor de matemática e ciências da computação, ao canal.

“Não consigo pensar em nada mais importante do que esse tipo de observação das estrelas com as pessoas.”

Ele nem sempre se interessou por astronomia, mas depois de conversar com um cara em uma loja de fotografia em 1995, tudo mudou quando o estranho o convidou para uma reunião da Sociedade de Astrônomos Amadores em Nova York, e logo ele tinha estrelas em seu currículo. olhos.

Qualquer um pode fazer isso, disse Delfuss, que observa as estrelas há 20 anos, “e não precisa de um diploma universitário nem nada para ver Saturno e aqueles anéis”.

“Quando as pessoas olham através de um telescópio, elas são todas iguais”, disse ele.





