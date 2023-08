Descubra uma misteriosa mancha escura no planeta Netuno

Nota do editor: Inscreva-se no boletim científico Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas incríveis, avanços científicos e muito mais.





Os astrónomos detectaram uma grande e misteriosa mancha escura na atmosfera de Neptuno que tem uma companheira inesperadamente brilhante.

A observação foi feita usando o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, no Chile.

Observatórios espaciais como o Telescópio Espacial Hubble já observaram tempestades semelhantes a vórtices – que aparecem como manchas escuras – girando na atmosfera do planeta azul antes, mas esta é a primeira vez que um telescópio terrestre vê uma em Netuno.

Estas novas observações lançam mais luz sobre este fenómeno, de acordo com uma nova investigação Publicado quinta-feira na revista Nature Astronomy.

“Desde a primeira descoberta da mancha escura, sempre me perguntei o que são essas características escuras indescritíveis e de curta duração”, disse o principal autor do estudo, Patrick Irwin, professor de física planetária na Universidade de Oxford, em um comunicado.

Gigantes gasosos e manchas escuras



Os planetas gigantes gasosos do nosso sistema solar, incluindo Neptuno, são conhecidos pelas manchas escuras que aparecem nas suas atmosferas, como a Grande Mancha Vermelha de Júpiter, uma tempestade centenária.

Netuno, um gigante gelado, passou por várias tempestades observadas pelo Hubble ao longo dos anos. Todas as tempestades parecem seguir um padrão de ir e vir ao longo de dois anos, o que as torna difíceis de estudar. A Voyager 2, uma sonda da NASA lançada na década de 1970, vislumbrou duas tempestades escuras em Netuno durante seu sobrevôo em 1989, mas elas desapareceram antes que o Hubble pudesse identificá-las quando tirou imagens de Netuno em 1994. , apelido dado à maior tempestade vista pela Voyager 2 Era tão grande que poderia conter a Terra.

As tempestades de Netuno se comportam de maneira diferente dos furacões na Terra. As manchas escuras são sistemas de alta pressão que começam planos e giram no sentido horário, enquanto os ciclones no Hemisfério Norte da Terra são sistemas de baixa pressão que giram no sentido anti-horário.

O que Irwin e a sua equipa pretendem descobrir é como é que estas enormes tempestades se formam em Neptuno.

Netuno, azul por causa do metano em sua atmosfera, é um mundo gelado com uma temperatura média de 392 graus Fahrenheit (menos 235 graus Celsius) e ventos fortes que enviam nuvens de metano gelado por todo o planeta a 1.900 quilômetros por hora. (1.931 quilômetros por hora). É o planeta mais distante do nosso sistema solar, pois é o pai do Sol cerca de 30 vezes mais longe da Terra, e esta distância faz com que o meio-dia em Netuno pareça o crepúsculo na Terra.

Quando o Hubble descobriu novas manchas escuras em Netuno em 2018, a equipe de Irwin aproveitou a oportunidade para fazer observações na Terra usando o instrumento Very Large Telescope e Multi-Unit Spectroscopic Explorer, ou MUSE. O instrumento permite aos astrônomos observar todo o objeto astronômico de uma só vez em diferentes comprimentos de onda de luz, de acordo com o Observatório Europeu do Sul.

A atmosfera da Terra tende a criar um efeito de distorção para telescópios terrestres, mas o MUSE depende de uma técnica chamada óptica adaptativa para capturar imagens nítidas. Os espelhos do telescópio, controlados por computadores, podem fazer ajustes em tempo real para corrigir quaisquer distorções causadas pela atmosfera terrestre e preservar detalhes finos dos corpos celestes.

Os dados capturados pelo Very Large Telescope ajudaram os astrônomos a determinar que as manchas escuras não são causadas por lacunas ou lacunas nas nuvens. Em vez disso, as observações indicam que as manchas aparecem quando partículas escuras de ar se acumulam sob a camada proeminente da atmosfera de Neptuno, onde a neblina e o gelo se misturam.

O instrumento MUSE capturou um espectro tridimensional da luz de Neptuno e da sua mancha escura, permitindo aos astrónomos estudar a tempestade em detalhe e até fazer uma observação surpreendente.

“No processo, descobrimos um tipo raro de nuvem profunda e brilhante que não havia sido identificada antes, nem mesmo no espaço”, disse em comunicado o coautor do estudo Michael Wong, cientista planetário da Universidade da Califórnia, Berkeley.

A nuvem incomum apareceu nas observações como um ponto brilhante menor próximo ao ponto escuro maior, ambos no mesmo nível atmosférico. Os astrónomos disseram que estão intrigados com a característica recentemente descoberta e esperam aprender mais através de observações futuras que possam ser feitas a partir da Terra.

“Este é um aumento surpreendente na capacidade da humanidade de observar o universo”, disse Wong. “No início, só podíamos detectar estas manchas enviando naves espaciais para lá, como a Voyager. Depois, ganhámos a capacidade de as detectar remotamente com o Hubble. Finalmente, a tecnologia evoluiu para permitir isso a partir da Terra.