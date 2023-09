TTG – Quadro de Avisos – Nova brochura clássica destaca novas propriedades em Portugal

O lançamento foi o primeiro trimestre de maior sucesso para o turismo, com relatórios do Gabinete Nacional de Turismo de Portugal.

O Diretor de Produto e Merchandising, Alex Cavalta, comentou: “A Classic Collection abrange todos os nossos 35 anos de operações em Portugal”.

“Nossa nova brochura reflete a diversidade do destino e apresenta resorts, apartamentos e vilas com tudo incluído, uma ampla seleção de propriedades boutique, hotéis de golfe e spa, duas ou mais opções de centros e restaurantes com estrelas Michelin. .’

«Pela primeira vez unimos Portugal e Madeira para que os agentes tenham de entregar toda a informação numa só brochura; Uma mudança para ajudar nas estantes e exibições nas agências.

Nada menos que 25 das 86 propriedades são hotéis boutique, hotéis históricos, Bausadas portuguesas ou Quintas da Madeira. Três opções com tudo incluído abrangem o Algarve, a Madeira e o Porto Santo, e o Algarve dispõe de 11 hotéis com apartamentos e vilas.

São um total de 20 novas propriedades nas praias do Algarve, Porto e Douro, Lisboa e Estoril e ilhas da Madeira e Porto Santo. O resort de Aljezur, a norte e oeste do Algarve, é uma estreia para o operador.

Novidade na Coleção Clássica, o W Algarve (foto) custa a partir de £ 1.090 para quatro noites em quarto individual. As férias na cidade no Hyatt Regency Lisboa custam a partir de £ 799 para três noites em regime de alojamento e pequeno-almoço. Sete noites com tudo incluído no Tivoli Alvor, Algarve e Calheta Beach Hotel, Madeira começam em £1455 e £1388 respectivamente.

Todos os feriados incluem passe lounge no aeroporto do Reino Unido, franquia de bagagem de até 23 kg por pessoa, traslados privados e serviço clássico de concierge no resort. O novo folheto de 116 páginas já está disponível no Tradegate.