Trens em vez de aviões para os portugueses

Os portugueses estão prontos para converter voos de curta distância em trens e introduzir linhas de mudanças climáticas, de acordo com um novo estudo.

O Estudo de Clima 2021-2022 do BEI revelou as preocupações dos portugueses em relação às alterações climáticas e ao ambiente.

De acordo com um inquérito do Banco Europeu de Investimento (BEI): “A grande maioria (77 por cento) dos portugueses sente que as alterações climáticas têm um impacto na sua vida quotidiana. Esta é uma preocupação compartilhada pelas gerações mais jovens (75 por cento) e mais velhas (75 por cento), dissipando o mito de que as mudanças climáticas são uma questão de maior preocupação e divisão geracional entre os jovens.

No que diz respeito à regulação, a maioria (85 por cento) dos portugueses inquiridos apoia uma ação governamental drástica, que impõe alterações no comportamento da população (15 pontos acima da média da UE de 70 por cento).

Entretanto, “apenas 5 por cento da população portuguesa ainda acredita que o aquecimento global não é causado pelas actividades humanas”.

Quando questionados sobre a fonte de energia em que o seu país deve contar para combater o aquecimento global, o inquérito apurou que a maioria dos portugueses prefere as energias renováveis ​​(83 por cento, 20 pontos acima da média da UE de 63 por cento) para fazer face às emergências climáticas. . Verificou-se também que a população portuguesa no seu conjunto não apoiava a energia nuclear no seu conjunto mais do que os restantes europeus (3 por cento vs. 12 por cento).

Soluções populares

Três quartos da população portuguesa (77 por cento) – mais do que os europeus em geral (69 por cento) – apoiam a introdução de impostos sobre bens e serviços que contribuem significativamente para o aquecimento global. “Os portugueses inquiridos apoiam uma garantia mínima de cinco anos em qualquer produto eléctrico ou electrónico (95 por cento) e a sondagem continua a sugerir a substituição dos voos de curta distância por comboios de alta velocidade e baixas emissões (91 por cento). Também apoiam ações suaves, como aumentar a conscientização.

O vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, afirmou: “91% dos portugueses inquiridos afirmam querer substituir os voos de curta distância por comboios de alta velocidade. Também aumenta o potencial de redução da poluição, razão pela qual, por exemplo, financiamos a alta velocidade comboios que ligam Portugal e Espanha, o que facilita ligações eficientes e eficientes de mercadorias de e para o sul de Portugal.

“Para atingir as metas climáticas que estabelecemos, precisamos mobilizar os recursos do setor privado e investir em novas tecnologias destrutivas. É agora ou nunca – é uma década importante para agirmos.