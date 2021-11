ITA e TAP anunciam acordo de compartilhamento de código, aprimorando o link Itália-Portugal

A italiana Transporto Areo, companhia aérea estatal do país, que pretende colmatar o vazio deixado pela Aitalia com alianças na Itália e fora dela, anunciou hoje mais um acordo de code-share: desta vez, com a portuguesa TAP.

Isso permitirá que as duas empresas conectem-se melhor com outros países, vendendo o código TP através da TAP em aeronaves com motor AZ.

O ITA afirma que a TAP irá adicionar o código TP nos voos de Lisboa para Milão, Roma e Veneza nos voos operados pela TAP para 13 cidades nacionais a partir do seu hub Roma / Fumicino.

“A DAP Air está lançando hoje nossa parceria de compartilhamento de índice com Portugal, firmando um passo à frente em nossa estratégia de negócios para aumentar gradualmente os negócios com as principais companhias aéreas internacionais”, disse Emiliana Limosani, diretora de negócios da IDA Airways.

Ela acrescentou: “Por isso [ITA], TAP significa Porta de Entrada de Portugal, um país maravilhoso e rico para o nosso transporte de negócios e viagens de lazer. Graças a esta parceria, acredito firmemente que iremos agregar valor extra aos nossos viajantes [their] Escolha de locais a serem alcançados. “

O negócio entra em vigor hoje, com as novas aeronaves em code-share já à venda por ambas as companhias aéreas.