Tiangong: A China está duplicando o tamanho de sua estação espacial, pois oferece uma alternativa à Estação Espacial Internacional liderada pela NASA

CNN

China A NASA planeja expandir sua estação espacial de três para seis módulos nos próximos anos, fornecendo aos astronautas de outras nações uma plataforma alternativa para missões próximas à Terra, à medida que a Estação Espacial Internacional (ISS) liderada pela NASA se aproxima do fim de sua vida útil.

Vida operacional de Estação espacial chinesa A duração do projeto será de mais de 15 anos, disse a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST), uma unidade do principal empreiteiro aeroespacial da China, no 74º Congresso Astronáutico Internacional em Baku, Azerbaijão, na quarta-feira.

Isso será mais do que os dez anos anunciados anteriormente.

China Estação espacial autoconstruídaA sonda, também conhecida como Tiangong, ou Palácio Celestial em chinês, está totalmente operacional desde o final de 2022, acolhendo um máximo de três astronautas a uma altitude orbital de até 450 quilómetros (280 milhas).

Com 180 toneladas métricas após a expansão para seis módulos, a massa do Tiangong ainda é apenas 40% da massa da Estação Espacial Internacional, que pode acomodar uma tripulação de sete astronautas. Mas a Estação Espacial Internacional, que está em órbita há mais de duas décadas, deverá ser retirada de serviço depois de 2030, mais ou menos na mesma altura em que a China disse que espera que isso aconteça. “Uma grande potência espacial.”

A mídia estatal chinesa disse no ano passado, quando a estação Tiangong se tornou totalmente operacional, que a China não iria “relaxar” quando a Estação Espacial Internacional se aproximasse da aposentadoria, acrescentando que “vários países” solicitaram o envio de astronautas para a estação chinesa.

Mas em um golpe para a China Ambições da diplomacia espacialA Agência Espacial Europeia (ESA) disse este ano que não tinha luz verde financeira ou “política” para participar em Tiangong, atrasando um plano de anos para uma visita de astronautas europeus.

O Global Times, um tablóide nacionalista chinês, escreveu na época: “Abandonar a cooperação com a China no espaço tripulado é claramente míope, o que revela que o confronto no campo liderado pelos EUA levou a uma nova corrida espacial”.

Tiangong tornou-se um símbolo da crescente influência e confiança da China nos seus esforços espaciais, e um concorrente dos Estados Unidos neste domínio após o seu isolamento da Estação Espacial Internacional. A lei dos EUA proíbe qualquer cooperação direta ou indireta com a NASA.

A Rússia, participante da Estação Espacial Internacional, tem planos de diplomacia espacial semelhantes, sugerindo que os parceiros BRICS de Moscovo – Brasil, Índia, China e África do Sul – poderiam construir um módulo para a sua estação espacial.

A agência espacial russa Roscosmos disse no ano passado que planeja construir uma estação espacial com seis módulos que possam acomodar até quatro astronautas.