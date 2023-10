A misteriosa água-viva é na verdade 1.020 vermes que querem fazer cocô

Em abril de 2018, o fotógrafo subaquático Ryo Minemizu viu uma criatura do tamanho de um besouro flutuando a cerca de 15 metros de profundidade na costa de Okinawa, no Japão. A coisa parecia uma água-viva, com um centro semelhante a uma gema com tentáculos pendurados. Minimizo postou fotos da criatura nas redes sociais, mas ninguém conseguiu decifrar o misterioso nadador. Eles não conseguiram nem pesquisar seu filo, que é uma classe taxonômica classificada logo abaixo do reino, o que significa que é incrivelmente ampla (exemplos de filos incluem artrópodes, moluscos e cordados). Mas agora, num artigo publicado recentemente na revista Biologia atualUma equipe de cientistas afirma ter identificado esta estranha criatura, que na verdade não é um único animal, mas 1.020 vermes parasitas agarrados uns aos outros em uma posição semelhante a uma bolha. No que diz respeito às competições parasitárias, isso pode estar no mesmo nível Leucocloridium paradoxum Vermes O que transforma caracóis em zumbis psicodélicos (mais sobre isso em um minuto).

“Água-viva” em ação. crédito: Biologia atual (2023). doi: 10.1016/j.cub.2023.08.090

Minimizo coletou um exemplar do animal e embalou-o em formaldeído para que os pesquisadores pudessem estudá-lo. Os cientistas examinaram a pequena amostra ao microscópio para descobrir que a água-viva era composta por duas espécies de cercárias, que são formas larvais de vermes parasitas chamados trematódeos. Os vermes contêm alguns… Os ciclos mais alegres da vida De todos os organismos do planeta, eles geralmente precisam passar por diferentes hospedeiros para completar seu ciclo de vida. Mas é um mundo muito vasto e não há garantia de que um parasita vulnerável encontrará ambos os hospedeiros alvo, por isso muitos desenvolveram estratégias bastante estranhas para chamar a sua atenção. Por exemplo, pulso Leucocloridium paradoxum As larvas se movem em direção aos olhos do caracol, os substituem e começam a pulsar para tornar a presa do caracol mais visível para o hospedeiro.

Os vermes começam suas vidas como ovos, geralmente liberados nas fezes de pássaros, mamíferos ou peixes. O ovo então eclode em um cabelo parecido com um salame e nada pela água para encontrar seu primeiro hospedeiro, talvez um caracol. Assim que o salame encontra o caracol, ele se enterra no corpo do caracol e então se reproduz nas cercárias que nadam livremente, que muitas vezes são ejetadas do hospedeiro e nadam pela água em busca de um hospedeiro secundário, muitas vezes maior, como um pássaro, peixe ou mamífero. O objetivo das cercárias é muitas vezes ser comida por este terceiro e último hospedeiro para que ele possa se reproduzir sexualmente dentro de seu corpo e depositar ovos fertilizados que são então liberados pelas fezes. Ah, o círculo distorcido da vida!

No caso da misteriosa criatura de Okinawa, os cientistas descobriram que o aglomerado em forma de água-viva consiste em duas espécies de cercárias: grandes “marinheiros” em forma de tentáculos e pequenos “passageiros”. O espécime continha mais de 1.000 passageiros dispostos em um hemisfério, com os marinheiros maiores montados no lado plano, agitando as caudas como cobras na cabeça da Medusa. Essas grandes caudas de marinheiro balançavam em uníssono para ajudar toda a bolha do verme a se mover. Se os marinheiros batem a cauda em sincronia, a ponta pulsa ou salta. Se eles acertarem a cauda de forma assíncrona, o ponto fluirá suavemente. Antes de ser preservada, a colônia de vermes tinha uma cor amarelada dentro dos marinheiros em forma de tentáculos e uma cor marrom dentro de muitos, muitos estribos.

O que você vê não é uma água-viva deliciosa, mas um pacote personalizado com mais de 1.000 minhocas. Crédito: Biologia Atual (2023) Biologia Atual (2023). doi: 10.1016/j.cub.2023.08.090

Quando os pesquisadores sequenciaram partes do genoma do verme, as correspondências mais próximas foram… Pleurches, um gênero de trematódeos. Mas o tipo é desconhecido.

Serão 1.020 vermes agrupados na forma aproximada de uma água-viva, um sinal que lembra estranhamente Anjo bíblico preciso? Talvez, mas é certamente um sinal de evolução e um exemplo de uma série de criaturas que imitam a presa para aumentar as chances de comê-la. Os pesquisadores sugerem que colônias de larvas de vermes nadadores imitam os movimentos de pequenos vermes planctônicos. Este ato é muito popular entre outras espécies de larvas de trematódeos, algumas das quais desenvolveram caudas excepcionalmente longas. Outra estratégia aterrorizante das lagartas da sorte é chamada – não sei – de “Rattenkönig”, que ocorre quando um grupo de vermes se unem pelas caudas, formando uma roda contorcida que lembra um rei rato. (Você pode olhar com horror para o verme-bolha Rattenkönig aquiOu você pode viver o resto da sua vida em completa paz.)

Unir-se em uma bolha semelhante a uma água-viva certamente ajuda centenas de vermes a nadar. Mas os investigadores sugerem que esta agregação pode oferecer outros benefícios, como aumentar o número de parasitas ingeridos numa única dose e garantir que os vermes cheguem ao hospedeiro correto (peixes pequenos não seriam capazes de engolir uma gota tão poderosa). Os pesquisadores observaram que o polimorfismo, ou múltiplas formas presentes em uma única espécie, é raro em vermes parasitas. Assim, os ilustres marinheiros e passageiros reunidos neste conjunto semelhante a águas-vivas representam um novo exemplo de formas tão díspares num único golpe de sorte.

Uau! Crédito: Biologia Atual (2023) Biologia Atual (2023). doi: 10.1016/j.cub.2023.08.090

Ao examinarem os passageiros, os pesquisadores encontraram “glândulas de penetração sofisticadas” que permitiriam às larvas invadir os tecidos do hospedeiro. Mas os marinheiros maiores não tinham tais dispositivos de hacking, tornando o seu destino final um mistério. Estarão estes grandes marinheiros a sacrificar-se para ajudar a transportar centenas de passageiros até ao seu destino final? Este cenário significa que os pequenos vermes aderem a uma forte divisão de trabalho, semelhante às castas especializadas de várias espécies de insectos. Ou será que os marinheiros renunciam à espreita em tecidos hospedeiros específicos para se reproduzirem e, em vez disso, acasalam numa enorme orgia gastrointestinal? Orgias podem acontecer em qualquer lugar, então por que não no estômago?

Não temos as respostas para essas perguntas agora, o que levanta uma questão maior: será que eventualmente precisaremos delas? O mar está cheio de segredos e muitas coisas não são o que parecem. Algumas das pequenas criaturas que se contorcem são minúsculas águas-vivas, outras são camadas de vermes parasitas irritantes unidos por um desejo irresistível de serem comidos e eventualmente se espalharem. Identifique-se!