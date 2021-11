Ted Cruz condena Garibaldo por defender vacinas infantis da Covid | Vila Sesamo

Senador texas Ted Cruz Ele liderou os conservadores na condenação de uma figura pública amada por defender a vacinação de crianças com Covid-19. Pássaro grande.

testemunhado esta semana Aprovação final dos EUA Para crianças de 5 a 11 anos para receber a vacina Pfizer-BioNTech Covid. Rua Sésamo onde fica Conselho Covid oferecido Antes, ela publicou devidamente seus personagens populares para encorajar os pais a protegerem seus filhos.

Big Bird, apesar de seu grande tamanho e algumas planícies ligeiramente arrogantes de acordo com Para o show sempre amado, o menino de seis anos e meio anunciou no sábado que havia sido vacinado.

“Eu recebi minha vacina Covid-19 hoje!” Anuncie os pássaros amarelos muito benevolentes, usando uma plataforma de comunicação adequada, Twitter.

“Minha ala está um pouco dolorida, mas vai dar ao meu corpo um impulso protetor extra que me mantém e aos outros saudáveis. [CNN reporter] Erica Hill disse que tenho sido vacinada desde que era um passarinho. Eu não faço ideia!”

Cruz respondeu: “Propaganda do governo … para seu filho de 5 anos!”

A outra ala direita empilhou. Lisa Booth, colaboradora da Fox News, Ela disse “Fazer lavagem cerebral em crianças que não correm o risco de contrair Covid” foi “desonesto”.

Crianças ser Há risco de contrair o vírus Covid, se for menor do que os adultos. Em outubro, os Centros Federais de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) Ela disse 66 crianças entre 5 e 11 anos morreram de Covid-19 nos Estados Unidos. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças disseram que as crianças podem infectar outras pessoas e as infecções aumentam no grupo de 5 a 11 anos, o que representa 10,6% dos novos casos de Covid.

Steve Curtis, apresentador da rede conservadora Newsmax, não vacilou, Ela disse Do tweet de Big Bird: “Esse tipo de propaganda é na verdade maligna. Seus filhos não correm perigo estatisticamente e não devem ser pressionados a receber um tratamento totalmente novo. Eles não obedecem!”

A resistência aos mandatos de vacinas e outras medidas de saúde pública da Covid-19 continuou nos estados republicanos, apesar dos Estados Unidos número de mortos Mais de 753.000 em um número de casos de cerca de 46,5 milhões.

No sábado, um juiz conservador em Nova Orleans emitiu residência temporária De acordo com uma norma federal, empresas com mais de 100 funcionários devem exigir vacinas ou exames semanais. O governo Biden disse estar confiante de que prevalecerá.

Cruz, que recentemente ganhou as manchetes com Defesa A Primeira Emenda, que saudou os nazistas nas reuniões do conselho escolar, parecia estar gostando de seu trabalho na frente ativa da ardente guerra cultural de hoje.

ele é além disso Ele twittou: “Os liberais são estranhos. Eles não se importam com fronteiras abertas. Ou alta inflação. Ou escolas que encobrem ataques sexuais. Ou o desastre do Afeganistão. Ou democracia tirânica.”[ocrat]É uma violação da privacidade e da liberdade médica.

“Mas bater o Big Bird? E eles perdem sh[it]. “

A má notícia para Cruz era que Garibaldo parecia improvável de interromper sua defesa da saúde pública, que ele buscava há anos. Em 1972, por exemploAjude a dizer às crianças: “Não espere, vacine-se!”

Conforme a conta do Twitter Muppet Wiki – “Fãs e profissionais trabalhando juntos para criar o melhor recurso sobre Muppets, Vila Sésamo e Jim Henson” – colocá-lo: “Big Bird é muito educado. Seja como Big Bird.”