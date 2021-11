A National Basketball Association (NBA) recomenda boosters COVID-19 para jogadores, treinadores e árbitros

Miami – A National Basketball Association (NBA) disse aos jogadores, treinadores e árbitros neste domingo que eles deveriam receber doses de reforço contra o coronavírus, com particular urgência para aqueles que receberam uma única dose da vacina Johnson & Johnson.

A liga e a National Basketball Association – que operam em conjunto com base na orientação dos especialistas em saúde pública e doenças infecciosas da liga – disseram que aqueles que receberam as injeções da Johnson & Johnson há mais de dois meses devem receber uma dose de reforço. A recomendação de reforço também foi feita para quem recebeu as vacinas Pfizer e Moderna há pelo menos seis meses.

As recomendações da liga, obtidas pela The Associated Press, conclamavam aqueles que originalmente receberam a vacina Johnson & Johnson a procurar um reforço Pfizer ou Moderna. A associação disse que aqueles que adquiriram Pfizer ou Moderna podem obter qualquer reforço disponível.

Os dados usados ​​para tomar decisões da liga mostraram que os níveis de anticorpos para os receptores da Pfizer e Moderna diminuíram após seis meses e após dois meses para os receptores da Johnson & Johnson.



Em alguns casos, aqueles que foram vacinados, mas optaram por não receber uma dose de reforço, farão um teste de dia de jogo novamente a partir de 1º de dezembro, disse a National Basketball Association. A data de 1º de dezembro varia dependendo de quando a pessoa foi vacinada originalmente e do tipo de vacina que recebeu.

Algumas equipes já planejaram que os jogadores recebam tiros de reforço quando estiverem disponíveis. Um pequeno número de jogadores da NBA previamente vacinados teve teste positivo para COVID-19 nesta temporada e está dentro dos protocolos de saúde e segurança da liga.

Entre aqueles que foram marginalizados recentemente: Filadélfia Tobias HarrisO técnico do 76ers, Doc Rivers, disse que desenvolveu sintomas.

“Funciona bem, mas não muito bem, francamente”, disse Rivers na semana passada. “Definitivamente o chocou.” “Muitos caras passaram por isso, e eles estão mal-humorados, tipo ‘que diabos, estou bem’. Tobias não está nessa categoria agora, eu posso te dizer isso.”

Acredita-se que cerca de 97% dos jogadores da NBA foram vacinados no início da temporada, no mês passado. Nos Estados Unidos, quase 60% da população – mais de 193 milhões de pessoas – está totalmente vacinada. Mais de 21 milhões receberam doses de reforço, e esses números estão aumentando a cada dia.