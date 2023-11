Surto de pneumonia na China: O que sabemos sobre surto “esmagador” de doenças respiratórias em hospitais

Para receber alertas de notícias de última hora gratuitos e em tempo real, enviados diretamente para sua caixa de entrada, inscreva-se para receber nossos e-mails de notícias de última hora Inscreva-se para receber nossos e-mails gratuitos com notícias de última hora

Os hospitais chineses foram inundados com casos de doenças respiratórias e crianças doentes queixando-se de sintomas semelhantes aos da pneumonia, o que levou a um maior escrutínio por parte da Organização Mundial de Saúde.

O Ministério da Saúde da China disse no fim de semana que o aumento de casos está ligado à sobreposição de patógenos conhecidos e não a quaisquer novos vírus, em meio a temores de outro surto, enquanto o país se prepara para seu primeiro inverno após o levantamento das restrições da Covid-19.

Houve um aumento de casos associados a vírus como influenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório ou RSV e adenovírus, bem como bactérias como micoplasma pneumoniae, O ministério disse em um comunicado.

Maria Van Kerkhove, diretora interina do Departamento de Preparação e Prevenção de Epidemias da OMS, disse que o aumento de casos parece ser provocado por crianças que foram infetadas com agentes patogénicos dos quais as restrições da COVID-19 as mantiveram afastadas durante dois anos.

“Isto não é uma indicação de novos agentes patogénicos. Isto é o que se espera. Isto é o que a maioria dos países enfrentou há um ou dois anos”, disse Van Kerkhove ao canal de notícias de saúde STAT.

Mycoplasma pneumoniae Wang Huaqing, especialista sênior em planejamento de imunização do Centro Chinês de Doenças e Prevenção (CDC), disse que a infecção foi observada principalmente entre crianças de 5 a 14 anos.

“Dado que a China teve um confinamento muito mais longo e mais severo do que qualquer outro país da Terra, esperava-se que as ondas resultantes do confinamento fossem grandes na China”, disse François Balloux, da University College London, à AFP.

O Ministério da Saúde da China pediu às autoridades locais que aumentassem o número de clínicas de febre e instou as pessoas a usarem máscaras para evitar a propagação da doença.

Um hospital infantil em Pequim disse anteriormente à mídia estatal que pelo menos 7.000 pacientes eram admitidos diariamente na instituição, excedendo em muito a sua capacidade.

Na semana passada, o maior hospital infantil nas proximidades de Tianjin recebeu mais de 13 mil crianças nos seus departamentos ambulatorial e de emergência. A província de Liaoning, localizada a cerca de 690 quilómetros a nordeste da capital, também enfrenta um elevado número de casos.

O número crescente de casos levou a Organização Mundial da Saúde a emitir na quarta-feira um pedido formal de dados patológicos sobre doenças respiratórias e grupos de pneumonia notificados em crianças.

As autoridades de saúde chinesas responderam dizendo que não encontraram nenhuma “doença nova ou incomum”. As autoridades alegaram que o grande número de pacientes não sobrecarregou os hospitais do país, ao contrário do que dizem os meios de comunicação locais.

A Comissão Nacional de Saúde da China também alertou que a propagação de muitos agentes patogénicos poderá transformar-se num grande surto entre este inverno e a próxima primavera.

A Organização Mundial da Saúde também disse na quarta-feira que qualquer ligação entre grupos de pneumonia não diagnosticados e casos crescentes de infecções respiratórias ainda não está clara.

O que aconteceu até agora?

O norte da China relatou um aumento de “doenças semelhantes à gripe” desde meados de outubro, em comparação com o mesmo período dos três anos anteriores, segundo a Organização Mundial da Saúde.

No dia 21 de novembro, o Sistema Público de Vigilância de Doenças (ProMED) emitiu notificação sobre relatos de “pneumonia não diagnosticada”. A ProMED, administrada por especialistas em saúde, fez isso no início de 2019 Aumentei o alarme Sobre o vírus que causa a Covid-19.

“Com o surto de pneumonia na China, os hospitais infantis em Pequim, Liaoning e outros lugares ficaram cheios de crianças doentes, e as escolas e aulas estiveram à beira da suspensão”, disse a ProMED, citando uma reportagem da FTV News.

“Não está claro quando este surto começou porque seria incomum que um número tão grande de crianças fosse afetado tão rapidamente.

“Este relatório indica um surto generalizado de uma doença respiratória não diagnosticada em várias regiões da China, com Pequim e Liaoning separadas por cerca de 800 quilómetros.

“O relatório não afirma que algum adulto tenha sido afetado, sugerindo que alguns foram expostos nas escolas”.

Alguns pais em Xangai disseram na sexta-feira que não estavam muito preocupados com a onda de doenças.

“Resfriados acontecem em todo o mundo”, disse Emily Wu do lado de fora de um hospital infantil. “Espero que as pessoas não sejam tendenciosas por causa da pandemia… mas olhe para isto de uma perspectiva científica.”

Quais são os sintomas?

Segundo as autoridades de saúde chinesas, o surto pode estar ligado Mycoplasma pneumoniaeTambém conhecida como “pneumonia ambulante”, é uma infecção bacteriana comum que geralmente afeta crianças e está se espalhando desde maio.

Os sintomas da pneumonia ambulante incluem dor de garganta, fadiga e tosse persistente que pode durar semanas ou meses. Em casos graves, isso pode eventualmente evoluir para pneumonia.

Um residente de Pequim, identificado apenas como Wei, disse à FTV News que as crianças infectadas “não estão tossindo nem apresentando quaisquer sintomas. Elas apenas têm temperatura alta (febre) e muitas delas desenvolvem nódulos pulmonares”.

A empresa de análise de dados de saúde Airfinity observou que sintomas atípicos também foram relatados no Hospital Provincial de Sichuan.

“O facto de apenas crianças terem sido infectadas indica que este é provavelmente um agente patogénico existente”, disse Jin Dongyan, professor da Universidade de Hong Kong, à Bloomberg.

“Se for um novo patógeno, deve infectar principalmente adultos. Parece ser algo a que os adultos estão acostumados.”

No entanto, o micoplasma já causou epidemias na China a cada dois ou quatro anos, com a última taxa de positividade em Pequim a situar-se nos 40 por cento – cerca de 1,3 vezes superior ao seu pico em 2019.

Quão contagiosa é a doença?

Bruce Thompson, chefe da Escola de Ciências da Saúde de Melbourne da Universidade de Melbourne, disse à Reuters que dados preliminares sugerem que não há nada fora do comum.

Ele acrescentou: “Nesta fase, não há indicação de que possa ser uma nova cepa de Covid”.

“Uma coisa a notar é que podemos ter a certeza de que os processos de monitorização estão a funcionar, o que é muito bom.”

A Organização Mundial da Saúde sugeriu que as pessoas na China fossem vacinadas, isolassem-se caso se sentissem doentes, usassem máscaras se necessário e recebessem cuidados médicos conforme necessário.

“Enquanto a Organização Mundial da Saúde procura esta informação adicional, recomendamos que as pessoas na China tomem as medidas necessárias para reduzir o risco de doenças respiratórias”, afirmou a agência.

O que dizem os cientistas?

Marion Koopmans, virologista holandesa que aconselhou a Organização Mundial da Saúde sobre a Covid, disse que “são necessárias mais informações, especialmente informações de diagnóstico”.

“Temos de ter cuidado.”

“O desafio é identificar surtos e determinar a sua causa”, disse David Heyman, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

Ele indicou um possível histórico de infecções respiratórias sazonais.

Brian McCluskey, um funcionário público, disse: “Eu não apertaria o botão de pânico pandêmico com base no que sabemos até agora, mas gostaria muito de ver a resposta da OMS da China e ver a avaliação da OMS então”. Um especialista em saúde também aconselhou a Organização Mundial da Saúde sobre a pandemia.

“O que vemos é o sistema de Regulamento Sanitário Internacional da OMS em acção”, disse ele, referindo-se às regras que regem a forma como os países trabalham com a OMS em potenciais surtos.

O virologista Tom Peacock, do Imperial College London, disse que é improvável que o aumento das infecções ocorra sem o radar, já que agora existem ferramentas “muito rapidamente” para detectar a gripe ou os coronavírus emergentes.

“(Eu) acho que pode acabar sendo algo mais mundano ou uma combinação de coisas – por exemplo, Covid, gripe, vírus sincicial respiratório.” [respiratory syncytial virus] “Mas esperamos saber mais em breve.”