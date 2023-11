Telescópio Espacial James Webb espia uma estrela recém-nascida em seu berço cósmico (imagem)

Utilizando o Telescópio Espacial James Webb (JWST), os astrónomos observaram a nuvem brilhante de material que rodeia uma estrela recém-nascida, encerrando-a num berço de gás e poeira.

Estes objetos, chamados Herbig-Haro, são criados quando ventos estelares e jatos de gás fluem de estrelas recém-nascidas, causando ondas de choque que colidem com o gás e a poeira dos quais a estrela nasceu em alta velocidade.

Este objeto Herbig-Haro, que pode ser visto dominando a metade inferior desta impressionante nova imagem do JWST, tirada com o instrumento da câmera infravermelha próxima (NIRCam) do telescópio, foi nomeado HH 797. O “casulo” estelar fica a cerca de 1.000 luz anos de distância, perto do jovem aglomerado estelar aberto IC 348, que fica na borda leste do complexo de nuvens escuras de Perseu.

Relacionado: Esta impressionante imagem do Telescópio Espacial James Webb mostra uma jovem estrela explodindo em jatos supersônicos

O Telescópio Espacial James Webb revelou detalhes intrincados do objeto Herbig Harrow 797, como visto nesta impressionante nova imagem. (Crédito da imagem: ESA/Web, NASA e CSA, T. Ray (Dublin Institute for Advanced Study))

Instrumentos infravermelhos como o NIRCam são ideais para estudar estrelas jovens e explorar objetos Herbig-Haro porque estes objetos cósmicos estão frequentemente rodeados por restos do gás e poeira que os formaram inicialmente, que absorvem e bloqueiam outros comprimentos de onda de luz emitidos por estas estrelas.

Por outro lado, os raios infravermelhos podem brilhar através destes casulos. Ao observar a estrela recém-nascida com o NIRCam, o Telescópio Molecular James Webb revelou moléculas que foram aquecidas a milhares de graus por colisões impactantes, permitindo aos astrónomos determinar as estruturas dos fluxos das estrelas recém-nascidas.

HH 797 foi estudado extensivamente com telescópios terrestres, pois observações anteriores mostraram que seu gás está se afastando da Terra e, portanto, seu comprimento de onda é estendido ou “desviado para o vermelho” para o sul, enquanto o gás para o norte é ” blue-shifted”, indicando Até que se mova para o sul. Terra (a expansão do universo faz com que os comprimentos de onda da luz que viaja através dele sejam esticados, movendo-o em direção à extremidade “vermelha” ou de baixa frequência do espectro eletromagnético). Os astrônomos também descobriram que o gás na borda leste do HH 797 está mais desviado para o vermelho do que o gás na borda oeste.

Esta diferença foi anteriormente atribuída à rotação do fluxo de gás em HH 797. No entanto, uma imagem de alta resolução do Telescópio Espacial James Webb revela que o que se pensava ser um fluxo de saída são na verdade dois jatos paralelos, cada um causando sua própria série de choques. o que pode explicar a assimetria nas velocidades dos gases em torno de HH 797.

A fonte desses jatos duplos está localizada em uma cavidade escura à direita da imagem. A natureza dupla das saídas sugere que existem duas estrelas em vez de uma nesta bolha escura.