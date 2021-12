Stonewall Jackson, estrela do Grand Ole Opry com mais de 60 anos, morreu aos 89 anos

Jackson, que morava em Brentwood, Tennessee, relatou que em 1956, durante sua primeira visita a Nashville, ele se apresentou sem aviso prévio nos escritórios da Acuff-Rose Music na esperança de conseguir um contrato de composição. Wesley Rose, filho de Fred Rose, o CEO da Acuff-Rose que deu início a Hank Williams, convidou o Sr. Jackson para fazer uma gravação demo e ficou impressionado com os resultados.

Jackson foi citado como tendo dito em notas no set de 1972 chamado “The World of Stonewall Jackson”: “Ligue para WSM, a estação de rádio que possui e opera o Grand Ole Opry, e fale sobre mim.” “Ele perguntou se eles me dariam um teste no dia seguinte e perguntou se eu queria experimentar Aubrey.”

Em 2007, o relacionamento de Jackson com o show azedou quando ele processou a Gaylord Entertainment, empresa-mãe de Aubrey, por discriminação de idade, depois que sua participação no show foi reduzida para abrir espaço para artistas mais jovens. O processo foi encerrado, por um valor não revelado, em outubro de 2008, e Jackson voltou a se apresentar no programa.

Sua esposa Juanita Ware-Jackson faleceu em 2019. Entre os sobreviventes estão um filho, Stonewall Jr., e dois netos.