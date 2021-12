No Way Home ‘bate recorde de pré-vendas no exterior – prazo

exceto: Sony/maravilhade Homem-Aranha: Não há espaço para casa Grandes vendas de pré-venda são ativadas em Bilheteria internacional mercados. O lançamento no exterior está definido para começar em 15 de dezembro, antes de sua estreia doméstica em 17 de dezembro, a parcela dirigida por Jon Watts bateu todos os recordes em vários mercados nas primeiras 24 horas, e causou a quebra de alguns sites de ingressos. Ouvimos falar de fãs indo aos cinemas locais para fazer fila para pré-pedidos quando não conseguem colocá-los online.

Esperando por ele em tom febril, Tom Holland-starrer, por exemplo, conseguiu US $ 7 milhões México Para as primeiras 24 horas, os ingressos estavam disponíveis na semana passada. Este é um novo marco chegando 40% acima Vingadores Ultimato. Outros mercados que registraram as melhores vendas contratadas no primeiro dia completo incluem Reino Unido, Espanha, Brasil e América Central.

De acordo com nossas informações, Reino Unido, 12 dias após o lançamento, as vendas antecipadas eram três vezes maiores que as de Sem tempo para morrer no mesmo ponto.

Brasil5% mais incrementos fim de jogo no mesmo ponto Polônia Melhores expositores de pré-venda desde Star Wars: The Rise of Skywalker; Portugal Aprovado com sucesso Sem tempo para morrerPré-venda total em três dias; E Austrália E Turquia Em pé de igualdade com fim de jogo.

Como Anthony mencionou, localmenteE Não há lugar para casa Eles quebraram recordes de vendas no dia 1 antes da pandemia para os circuitos # 1 e # 3, AMC e Cinemark, e também tiveram seu segundo melhor dia de pré-vendas de todos os tempos. fim de jogo.

Nem todos os mercados internacionais começaram a pré-venda, mas os dados atuais são um grande prenúncio do que está por vir – é claro que a variante Omicron ainda pode ser um fator em como as coisas acontecem, mas o Spidey está claramente tecendo uma teia de antecipação. Quando o primeiro trailer caiu em agosto, fez uma caminhada Recorde de todos os tempos 355,5 milhões de visualizações em todo o mundo nas primeiras 24 horas.

Não há lugar para casa Ele chega ao Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Rússia, México e Coreia em 15 de dezembro, antes de estrear localmente em 17 de dezembro. No total, representará mais de 90% da pegada no exterior durante o primeiro fim de semana (excluindo a China).

Há muito de olho neste Spidey, que traz o MCU para o multiverso, e está definido para ser um grande vencedor, especialmente na era dos vírus. o ultimo filme Homem-Aranha: longe de casa, encerrou em US $ 1,132 bilhão globalmente e foi a maior taxa de lucro de todos os tempos da Sony. Quase $ 200 milhões disso vieram da China.

Não se sabe se / quando a República Popular da China pretende definir uma data para Não há lugar para casa. No momento, há apenas um filme de Hollywood no mercado – Warner Bros. / Village Roadshow’s Matriz de Ressurreição – Datado nas próximas semanas. Já que este filme foi lançado em 14 de janeiro de 2022 – e já que ouvimos que a China não está namorando nenhum filme de Hollywood de 17 de dezembro até o final do ano – Não há lugar para casa Você provavelmente está olhando para a história de 2022 da República Popular da China. A Marvel teve um breve interesse na China nos últimos meses, mas especular sobre os planos para a República Popular da China também pode ser uma missão tola; Vamos esperar e ver.

Não há lugar para casaA trama do filme gira em torno de revelar a identidade do Homem-Aranha pela primeira vez. Quando Peter Parker pede a ajuda do Doutor Strange para recuperar seu segredo, um feitiço abre um buraco em seu mundo, liberando o vilão mais poderoso que já lutou contra o Homem-Aranha em qualquer mundo. Essas foram reveladas no trailer, em seguida, um soltar o último pôster Eles incluem Doc Ock, Green Goblin, Electro e Sandman.