SpaceX confirma que o alarme disparou durante a missão Inspiration4

Não faz muito tempo, a missão Inspiration4 colocou astronautas civis em órbita pela primeira vez. Eles entraram em órbita a bordo de uma cápsula especial do Crew Dragon que abandonou os dispositivos de acoplamento normalmente usados ​​para se comunicar com a Estação Espacial Internacional em favor de uma cúpula que permitia aos astronautas ver o espaço e a Terra durante sua missão. Também na área da cúpula havia um banheiro equipado para a missão.

A equipe do Inspiration recebeu treinamento para usar o banheiro espacial na preparação para a missão. O CEO da SpaceX, Elon Musk, confirmou via Twitter que há desafios com o banheiro sem maiores detalhes. Agora sabemos que durante a missão, a tripulação a bordo do voo teve que lidar com o alarme, e esse alarme havia ocorrido Relação o banheiro.

Fazia parte do treinamento da tripulação sobre como lidar com emergências. Eles trabalharam com os controladores de solo para determinar a causa do problema. Ir ao banheiro no espaço é volumoso e sem equipamento especializado, o lixo está indo para todos os lugares, exceto para o banheiro, que faria uma bagunça incrível e poderia causar doenças na tripulação.

O banheiro a bordo da cápsula Crew Dragon tem ventiladores para garantir que o lixo vá para onde deveria. Os alarmes que dispararam durante a missão indicaram que um dos ventiladores tinha um problema mecânico. Os membros da tripulação de SpaceX e Inspiraiton4 foram claros de que o problema do banheiro não colocava a cápsula ou a tripulação em perigo.

Houve momentos durante a missão em que a tripulação da espaçonave não teve contato com a Terra. Ao todo, cerca de 10 por cento do tempo a tripulação não tinha comunicações e era capaz de operar sem problemas graças ao seu treinamento. Ir ao banheiro no espaço é complicado e, no Inspiration4, havia apenas uma cortina separando a pessoa que usa o banheiro do resto da equipe. Não era perfeito, mas o banheiro deles tinha a melhor vista do universo graças à cúpula.