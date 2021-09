Estudo: a expectativa de vida dos homens americanos caiu dois anos em meio à pandemia

Um novo estudo publicado pela Universidade de Oxford na segunda-feira mostra que a expectativa de vida dos homens americanos caiu em dois anos durante a pandemia.

O estudo constatou que a expectativa de vida dos homens diminuiu 2,2 anos em relação a 2019, a maior queda entre os grupos observada, de acordo com o Reuters.

A expectativa de vida caiu mais de seis meses em comparação com 2019 para 22 dos 29 países examinados como parte do estudo, de acordo com a Reuters, que inclui Estados Unidos, Chile e países da Europa.

A queda na expectativa de vida em 2020 foi a maior observada desde a Segunda Guerra Mundial, e caiu no geral em 27 dos 29 países analisados, de acordo com a Reuters.

A universidade disse que a maior parte da queda na expectativa de vida pode ser atribuída ao COVID-19, que causou mais de 4,7 milhões de mortes desde o início da pandemia, de acordo com o Organização Mundial da Saúde.

“O fato de que nossos resultados destacam um impacto tão significativo que é diretamente atribuível ao COVID-19 mostra como ele é devastador para muitos países”, disse o Dr. Reddy Kashyap, co-autor do artigo, de acordo com a Reuters.

Na maioria dos países examinados, a redução da expectativa de vida para os homens foi maior do que para as mulheres. A estatística caiu por mais de um ano para os homens em 15 países, com as mulheres vendo a mesma queda em 11 países.

A Reuters relata que os declínios em meio à pandemia subestimaram o progresso na taxa de mortalidade nos últimos 5,6 anos.

O aumento da taxa de mortalidade nos Estados Unidos ocorreu principalmente entre indivíduos em idade produtiva e aqueles com menos de 60 anos, de acordo com a rede de notícias. No entanto, na Europa, as pessoas com mais de 60 anos contribuíram significativamente para o aumento da taxa de mortalidade.

O estudo de Oxford apóia as conclusões dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em julho, que anunciaram que a expectativa de vida nos Estados Unidos era Diminuiu em 1,5 anos em 2020.

O CDC disse que o declínio na expectativa de vida – de 78,8 anos em 2019 para 77,3 anos em 2020 – foi em grande parte impulsionado pelo COVID-19.