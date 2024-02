Sanfordiacolis: Parece que novas espécies de árvores antigas podem ter surgido da mente do Dr.

Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





CNN

–



Acredita-se que as árvores tenham Originado Centenas de milhões de anos atrás. Desde então, há poucas evidências de antigos guardiões de plantas.

Agora, uma nova descoberta de fósseis de árvores 3D únicos abriu uma janela para como era o mundo quando era mundo. As primeiras florestas do planeta Começamos a evoluir, ampliando nossa compreensão da arquitetura das árvores Ao longo da história da Terra.

Cinco fósseis de árvores que foram enterradas vivas devido a um terremoto ocorrido há 350 milhões de anos foram encontrados em uma pedreira na província canadense de New Brunswick, segundo arqueólogos. Estádio Publicado sexta-feira na revista Current Biology. Os autores disseram que essas novas e incomuns árvores fósseis não apenas apresentam uma forma marcante que lembra as ilustrações do Dr. Seuss, mas também revelam pistas sobre… Um período de vida na Terra Sobre o qual sabemos pouco.

“São cápsulas do tempo, pequenas janelas para paisagens e ecossistemas profundos no tempo”, disse Robert Gastaldo, paleontólogo e sedimentologista que liderou o estudo.

Os coautores Olivia King e Matthew Stimson descobriram as primeiras árvores antigas em 2017 enquanto faziam trabalho de campo em uma pedreira em New Brunswick. Um dos espécimes que descobriram está entre os poucos casos em todo o registo fóssil de plantas – que abrange mais de 400 milhões de anos – em que os ramos e as folhas da copa de uma árvore ainda estão presos ao seu tronco.

Alguns fósseis de árvores que datam de As florestas mais antigas da Terra Nunca foi encontrado, segundo Gastaldo. A sua descoberta ajuda a preencher algumas peças que faltam no registo fóssil incompleto.

“Existem apenas cinco ou seis árvores que podemos documentar, pelo menos na área Eras paleozóicas“Ele foi preservado com a coroa intacta”, disse Gastaldo, professor de geologia no Colby College em Waterville, Maine.

Ele ressaltou que a maioria dos espécimes de árvores antigas são relativamente pequenos e muitas vezes descobertos na forma de um tronco fossilizado com um tronco ou sistema radicular ligado a ele. A descoberta de seus colegas de uma árvore preservada que teria 4,5 metros de altura na maturidade e uma copa de 5,5 metros de diâmetro deixou o paleontólogo “pasmo”.

Cortesia de Tim Stonecipher Este modelo da árvore Sanfordiacolis recém-descoberta inclui uma estrutura ramificada simplificada para facilitar a visualização.

Os pesquisadores extraíram o primeiro fóssil de árvore há cerca de sete anos, mas demorou mais alguns anos até que mais quatro espécimes da mesma planta fossem encontrados próximos uns dos outros. Apelidada de “Sanfordiacaulis”, a espécie recém-identificada foi nomeada em homenagem a Laurie Sanford, proprietária da pedreira onde as árvores foram descobertas.

As formas assumidas por estas plantas até então desconhecidas, com 350 milhões de anos, assemelham-se um pouco aos fetos ou palmeiras modernos, de acordo com o estudo, apesar de estas espécies de árvores só terem aparecido 300 milhões de anos mais tarde. Mas embora os topos das samambaias ou das palmeiras como as conhecemos sejam caracterizados por algumas folhas, o espécime mais completo dos fósseis recém-descobertos tem mais de 250 folhas preservadas ao redor do caule, com cada folha parcialmente preservada estendendo-se por cerca de 1,7 metros (5,7 pés). ).

Este fóssil está envolto em uma pedra de arenito do tamanho de um carro pequeno, de acordo com Stimson, curador assistente de geologia e paleontologia do Museu de New Brunswick.

Ele disse que a fossilização única do grupo de árvores foi provavelmente devido a um deslizamento de terra “catastrófico” causado por um terremoto que ocorreu em um antigo lago.

“Essas árvores estavam vivas quando o terremoto aconteceu. Elas foram enterradas muito rapidamente, muito rapidamente depois disso, no fundo do lago, e então o lago voltou ao normal”, disse Stimson.

Encontrar árvores fósseis completas é raro e muito menos comum do que encontrar um dinossauro completo, de acordo com Peter Wilf, professor de ciências da terra e paleobotânico da Universidade Estadual da Pensilvânia, que não esteve envolvido no estudo. Wilf observou por e-mail que a nova árvore fóssil “incomum” era um remanescente de um período em que quase não havia fósseis de árvores.

“Os novos fósseis são um marco na nossa compreensão de como a estrutura inicial da floresta evoluiu, eventualmente levando às complexas estruturas da floresta tropical que sustentam a maior parte da biodiversidade viva da Terra”, acrescentou Wilf.

Para King, pesquisador associado do Museu de New Brunswick que encontrou a coleção de fósseis, Sanfordiacolis teria parecido algo retirado diretamente da coleção do Dr. Negócio mais popular.

“Você sabia no filme 'The Lorax' que as árvores têm bolas grandes no topo e troncos estreitos? Essas estruturas provavelmente têm uma estrutura semelhante. Você tem uma copa enorme no topo, e então ela se estreita e gruda nessa pequena baú “, disse King. Aparência totalmente ao estilo do Dr. Seuss. “É uma ideia estranha e maravilhosa de como essa coisa poderia ser.”

Mas o reinado de Sanfordiacolis Os pesquisadores disseram que isso não durou muito. “Não estamos vendo esta estrutura de planta novamente”, disse Stimson à CNN. Ele notou que ela havia crescido Carbonífero Inferiorum período de tempo no final da era Paleozóica, quando A flora e a fauna eram diversas Quando eles começaram a caminhar da água para a terra.

Grande parte do desenvolvimento é experimental sucesso Muitas vezes é medido pela diversidade de espécies ou pela sua capacidade de adaptação a muitos locais e condições diferentes. Stimson acrescentou que a estranha coleção de fósseis de árvores fornece evidências de um “experimento fracassado da ciência e da evolução”. “Estamos realmente começando a pintar o quadro de como era a vida há 350 milhões de anos.”

Cortesia de Matthew Stimson Os pesquisadores escavaram o primeiro fóssil de Sanfordiacolis há cerca de sete anos, mas mais quatro espécimes foram encontrados próximos uns dos outros alguns anos depois.

Fósseis como Sanfordiacolis não são apenas úteis para ajudar os humanos a compreender como a vida mudou no passado, mas também podem ajudar os cientistas a descobrir o próximo rumo que a vida no nosso planeta poderá tomar.

A presença desta espécie em particular indica que as árvores daquele período passaram a ocupar diferentes nichos ecológicos além do que se entendia anteriormente, segundo os pesquisadores por trás de sua descoberta.

Gastaldo acredita que isso é um indício de que as plantas são muito parecidas Primeiros invertebrados – Eles estavam experimentando como poderiam se adaptar ao ambiente. O terremoto, que provavelmente petrificou as árvores, também fornece novas pistas geológicas sobre o que pode estar acontecendo ali. Sistemas terrestres No mesmo momento.

“Esta é na verdade a primeira evidência que temos da existência de uma ‘árvore’ entre o que cresce no solo e o que pode subir acima do solo”, disse Gastaldo. “O que estava ali?”