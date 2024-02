O relatório da Organização Mundial de Saúde estima que os casos globais de cancro aumentarão 77% até 2050

CNN

O número de diagnósticos de cancro a nível mundial deverá atingir 35 milhões em 2050, de acordo com novas estimativas da Organização Mundial de Saúde – um aumento de 77% em relação aos 20 milhões de casos diagnosticados em 2022.

dadosO relatório, divulgado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde na sexta-feira, abrange 185 países e 36 formas da doença. Os pesquisadores descobriram que o câncer de pulmão foi a forma mais comum em todo o mundo em 2022 – responsável por 2,5 milhões de casos, ou 12,4% do total – seguido pelo câncer de mama, colorretal, próstata e estômago. O câncer de pulmão também foi responsável pelo maior número de mortes por câncer: 1,8 milhão, ou aproximadamente 19% do total.

A agência também aponta para desigualdades no fardo do cancro nos países desenvolvidos. Por exemplo, em países com um Índice de Desenvolvimento Humano muito elevado – uma medida das conquistas na saúde, na educação e no nível de vida – 1 em cada 12 mulheres será diagnosticada com cancro da mama e 1 em 71 morrerá devido à doença. Em países com um baixo Índice de Desenvolvimento Humano, apenas 1 em 27 mulheres será diagnosticada com cancro da mama, mas 1 em 48 morrerá devido a este cancro, em grande parte devido ao diagnóstico tardio e à falta de acesso ao tratamento.

Também foram observadas desigualdades nos serviços de tratamento do cancro, como a radioterapia e o transplante de células estaminais.

“A nova pesquisa global da Organização Mundial da Saúde destaca as desigualdades significativas e a falta de proteção financeira para o controle do câncer em todo o mundo, onde as populações, especialmente em países de baixa renda, não têm acesso aos cuidados básicos contra o câncer”, disse o Dr. … Mikkelsen, Diretor do Departamento de Controle do Câncer da Organização Mundial da Saúde. Doenças não transmissíveis, segundo comunicado de imprensa. “A OMS, nomeadamente através das suas iniciativas contra o cancro, trabalha extensivamente com mais de 75 governos para desenvolver, financiar e implementar políticas que promovam os cuidados do cancro para todos. Para ampliar este trabalho, são urgentemente necessários investimentos significativos para abordar as disparidades globais nos resultados do cancro.

Os investigadores apontam para vários factores que levam a aumentos esperados nas taxas de cancro, tais como obesidade, consumo de tabaco e consumo de álcool, bem como factores ambientais, como a poluição atmosférica.

Nos Estados Unidos, o número de pessoas que morrem de cancro continua a diminuir, enquanto as taxas de certas formas da doença estão a aumentar, segundo o estudo. um relatório Foi lançado no mês passado pela American Cancer Society.

De 1991 a 2021, as mortes por cancro nos Estados Unidos diminuíram 33%, em grande parte devido à diminuição do consumo de tabaco, à detecção precoce e a melhorias significativas nos tratamentos. No entanto, as disparidades raciais persistem, com as pessoas de cor enfrentando maiores riscos.

O relatório da American Cancer Society indicou que os pacientes com câncer também estão se tornando mais jovens. Por exemplo, a taxa de diagnósticos de cancro colorrectal em adultos com menos de 55 anos aumentou de 11% em 1995 para 20% em 2019, descobriram pesquisas anteriores.

O presidente Joe Biden fez da luta contra o câncer uma parte importante de sua administração Esforço Moonshot do Câncer O objetivo é reduzir pela metade as mortes por câncer nos Estados Unidos dentro de 25 anos. Agências incluindo a NASA e a Agência de Proteção Ambiental estiveram envolvidas na adesão ao esforço juntamente com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos e o Departamento de Assuntos de Veteranos.

“Embora tenham sido feitos avanços na detecção precoce do cancro, no tratamento e nos cuidados prestados aos pacientes com cancro, existem disparidades significativas nos resultados do tratamento do cancro, não apenas entre regiões de alto e baixo rendimento do mundo, mas também dentro dos países. O local onde alguém vive não Deve determinar se ele vive ou não. Existem ferramentas para permitir que os governos priorizem o tratamento do câncer e garantam que todos tenham acesso a serviços acessíveis e de alta qualidade. disse o Dr. Cary Adams, presidente da União Internacional Contra o Câncer, em um comunicado à imprensa. publicado sexta-feira pela agência International Cancer Research: “Esta não é apenas uma questão de recursos, mas de vontade política”.

