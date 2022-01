Salma Hayek mostra suas curvas deslumbrantes em um maiô de leopardo ousado: Fotos – SheKnows

Salma Hayek Não bagunce Quando se trata de seu jogo de natação – Ela sabe como exibir suas curvas incríveis da melhor maneira possível. Suas últimas fotos dão vibrações positivas para começar o ano novo com um estrondo.

a eternidade A estrela compartilhou uma foto de suas férias tropicais vestindo um maiô em forma de leopardo que destacou suas origens com um decote em V profundo e chamou a atenção para suas pernas graciosas. Ela agarrou os óculos de sol com uma das mãos e os itens indispensáveis ​​na segunda-feira – o café com a outra. Ela manteve a legenda simples e fácil de relacionar, escrevendo em inglês e espanhol, “Primeiro #café na primeira # segunda-feira do primeiro mês do ano novo.”

Hayek tem sido aberto sobre Lutando com a imagem corporal ao longo dos anosMas ela também aprendeu a amar seu corpo curvilíneo. “Bem, estou na casa dos cinquenta”, disse ela, “então sua confiança corporal não é boa.” Instyle UK Em 2016 longe Bazar do harpista. “Acho que depende do dia, para todos, há alguns dias em que você diz: ‘É isso’ e você gosta. E há dias em que você pensa ‘Isso não pode ser! É realmente ‘Então eu acho que está de cabeça para baixo. E para baixo o tempo todo! ”

Agora que a atriz tem 55 anos, ela inspirou muitas mulheres Rejeitar a discriminação por idade que existe entre as mulheres nesta década E abrace a beleza e a sabedoria que vêm com a idade. “Você tem que se levantar e se tornar sua própria obra de arte; a partir do momento em que se unir”, ela aconselhou, “Celebre sua identidade, celebre a vida e saiba que esta é a sua experiência.” É por isso que Hayek se certifica de manter fotos de a linda roupa de banho em sua página do Instagram – ela celebra o corpo que vive nela.

