A CNN fala sobre o sucesso de Andy Cohen em Ryan Seacrest, ABC durante o especial de NYE: ‘Ele disse algo que não deveria ter’

CNN Emitiu uma declaração sobre uma nota Andy Cohen Ao vivo enquanto coapresenta a festa de Ano Novo da rede.

Cohen, que estava gradualmente bêbado durante a transmissão junto com o co-apresentador Anderson Cooper, estava reagindo a uma nuvem gigante de fumaça que apareceu durante a apresentação de Journey no palco da Rockin ‘Eve Party da ABC, apresentada por Ryan Seacrest.

“Há um monte de fumaça saindo do grupo de perdedores Ryan Seacrest fazendo seus shows atrás de nós”, disse Cohen aos telespectadores, fazendo Cooper rir. “Quero dizer, com tudo isso – se você estava assistindo ABC hoje à noite, não viu nada. Sinto muito, mas é verdade.”

Desde então, a CNN assumiu o sucesso de Cohen no concorrente da rede, Diz e! Notícias: “Andy disse algo que não deveria mostrar ao vivo. Falamos com ele e estamos ansiosos para tê-lo de volta no próximo ano.”

Cohen também lamentou o comentário em seu programa de rádio SiriusXM.

“A única coisa que lamento dizer, a única coisa é que critiquei a transmissão da ABC e realmente amo Ryan Seacrest e ele é um cara tão maravilhoso e realmente me arrependo de ter dito isso”, disse Cohen na segunda-feira. “Eu estava estúpido e bêbado e me sinto assim. E isso foi … Eu estava indo na pressa do passeio e continuei falando e não deveria, e … me senti mal com isso. Então, essa é a única coisa. É a única coisa. ”

A CNN escolheu a estrela da Bravo como co-apresentadora de sua transmissão de véspera de Ano Novo em 2017, depois que a comediante Kathy Griffin foi expulsa de uma festa por posar para fotos usando um objeto que retratava a cabeça ensanguentada do então presidente Trump.

Cohen se tornou viral nas primeiras horas de 2022 por seu ataque violento ao prefeito de Nova York, Bill de Blasio.

“A única coisa em que democratas e republicanos podem concordar é sobre o que era o terrível prefeito. Sayonara é um otário! 2022! É um novo ano, adivinhem? Tenho a sensação de que estarei aqui no próximo ano, e você sabe para quem não vou olhar, dançando enquanto a cidade se desintegra. “Você!” Cohen vagou.

Cooper parecia alternadamente divertido e desconfortável ao tentar várias vezes impedir que Cohen decolasse, e alguns críticos da CNN acharam que isso era uma lufada de ar fresco.

Outros criticaram a rede liberal por permitir o comportamento bêbado de Cohen.

Brian Flood, da Fox News, contribuiu para este relatório.