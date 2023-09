A Rússia tem mais de 200.000 soldados estacionados em partes ocupadas da Ucrânia, diz o presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley Ele disse Em entrevista à CNN em 18 de setembro.

Embora reconhecendo que a contra-ofensiva ucraniana avançou a um ritmo relativamente lento, o general sublinhou que o exército ucraniano “não era uma força esgotada” e estava a obter ganhos constantes.

Segundo Milley, a campanha militar em curso em Kiev não pode ser descrita como um fracasso, uma vez que a Ucrânia penetrou em vários cinturões defensivos russos e ainda tem tempo para alcançar mais resultados.

O general, que deverá se aposentar como presidente do Estado-Maior Conjunto até o final do mês, disse no início de 10 de setembro que a Ucrânia tem cerca de 30 a 45 dias para… ficar Para atacar antes que o tempo piore.

No entanto, Milley observou que mesmo que o contra-ataque atinja todos os seus objectivos, não será suficiente para expulsar completamente as forças russas da Ucrânia.

O general disse que a remoção de todas as 200 mil forças de ocupação levaria um “longo período de tempo”, que excede o âmbito da campanha em curso.

A contra-ofensiva da Ucrânia no sudeste do país desde pelo menos Junho tem suscitado críticas pelo seu ritmo lento e ganhos limitados.

No entanto, nas últimas semanas assistimos a vários sucessos notáveis ​​para a Ucrânia, à medida que o exército rompeu a primeira linha das defesas russas na região. sul A luta supostamente começou Mais fraco A segunda linha.

No início de 18 de setembro, o General Oleksandr Sirsky, que lidera as operações militares no Leste Ele disse As forças ucranianas também penetraram numa das linhas defensivas russas perto de Bakhmut, na Frente Oriental.

A libertação final da aldeia de Klishevka, ao sul da cidade ocupada Ele disse O porta-voz do exército ucraniano, Ilya Yevlash, disse que as forças ucranianas estabeleceram uma ponte para novas operações de contra-ofensiva na região.

