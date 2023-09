Ucrânia diz que irá processar Polónia, Hungria e Eslováquia pela proibição de importação de alimentos

QUIIV (Reuters) – A Ucrânia pretende levar Polônia, Hungria e Eslováquia a tribunal por causa da proibição de produtos agrícolas ucranianos, disseram autoridades ucranianas nesta segunda-feira.

Um alto funcionário disse que o apelo poderia ser enviado “num futuro próximo” e segue-se a uma decisão dos três países que fazem fronteira com a Ucrânia de proibir as importações dos principais produtos de exportação do país.

Na manhã de segunda-feira, o jornal Politico citou o representante comercial ucraniano, Taras Kachka, dizendo em uma entrevista que Kiev pretende processar os três países.

As restrições impostas pela União Europeia em Maio permitiram que a Polónia, a Bulgária, a Hungria, a Roménia e a Eslováquia proibissem as vendas internas de trigo, milho, colza e girassóis ucranianos, ao mesmo tempo que permitiam que estas remessas transitassem para exportação para outros locais.

A Polónia, a Eslováquia e a Hungria anunciaram as suas próprias restrições às importações de cereais da Ucrânia na sexta-feira, depois de a Comissão Europeia ter decidido não estender a proibição às importações aos cinco vizinhos da Ucrânia na UE.

Varsóvia, Bratislava e Budapeste dizem que isto funciona para as suas economias e agricultores.

Milho em um celeiro em uma fazenda em Tymar, Hungria, em 19 de abril de 2023. REUTERS/Bernadette Szabó/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

A Ucrânia também poderia impor medidas recíprocas sobre a importação de frutas e vegetais da Polónia se Varsóvia não abandonar as suas medidas adicionais, disse Kachka ao Politico.

O ministro da Agricultura polaco, Robert Tilos, disse que a proibição imposta por Varsóvia incluía quatro tipos de grãos, mas também se estendia para incluir refeições destes grãos: milho, trigo e colza.

Radoslaw Vogel, chefe da comissão parlamentar polaca de assuntos externos, foi citado pela agência de notícias PAP como tendo dito que a decisão da Ucrânia de abrir uma ação judicial “repercutirá mal na Polónia” e que a Ucrânia deveria estar ciente disso.

Ele acrescentou: “A nossa decisão não visa a Ucrânia, mas é ditada pela protecção dos agricultores polacos e pela protecção dos interesses da Polónia”.

A União Europeia permitiu que a sua proibição expirasse na sexta-feira, depois de a Ucrânia ter dito que tomaria medidas para reforçar os controlos sobre as exportações para países vizinhos.

Kachka disse que Kiev está pronta para “assumir a responsabilidade de garantir que as exportações da Ucrânia não conduzam a nenhum tsunami nos países vizinhos” e que imporá um sistema de licenciamento de exportação de grãos “em tempo real”.

Dados do Ministério da Agricultura mostraram que 1,4 milhão de toneladas de produtos agrícolas ucranianos deixaram o país de trem nos primeiros três meses da temporada 2023-24 de julho a junho, de um volume total de exportação de 4,5 milhões de toneladas. A Ucrânia envia grãos de trem através de travessias com a Polônia, Eslováquia e Hungria. A Ucrânia também transportou mais 1 milhão de toneladas de óleos e sementes oleaginosas por via férrea.

(Reportagem adicional de Tom Balmforth e Pavel Polityuk) Reportagem adicional de Anna Wlodarchuk-Simchuk, escrita por Anna Prochnica, editada por Timothy Heritage

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.