ROSENTHAL: Marlins, lutando por uma vaga nos playoffs, tem um jogo furioso contra o Mets adiado

O New York Mets pode não estar na disputa pela flâmula, mas parecia ter sido influenciado na noite de terça-feira, sem nem mesmo jogar.

Os dirigentes do Miami Marlins ficaram irritados porque o jogo contra o Mets no Citi Field foi adiado devido às condições de campo impossíveis de jogar. A chuva final da tempestade tropical Ophelia parou por volta das 17h, mas apesar dos esforços da equipe de terra do Mets para tornar o campo jogável, o jogo foi encerrado pouco depois das 20h.

Para os Marlins, que atualmente estão atrás dos Cubs por meio jogo pela terceira vaga de wild card na NL, remarcar o jogo como parte da partida dupla de quarta-feira pode ter implicações importantes. O canhoto Braxton Garrett, o melhor jogador restante em Miami, estava escalado para jogar na noite de terça-feira. Em vez disso, ele jogará a primeira partida na quarta-feira, o que o deixará impossibilitado de iniciar o final da temporada de domingo, a menos que retorne com três dias de descanso.

Os dirigentes do Marlins, que obtiveram o anonimato em troca de sua franqueza, foram informados de que o problema da superfície de jogo no Citi Field surgiu porque a equipe de solo do Mets não cobriu o campo no sábado, o primeiro de quatro dias consecutivos de chuva. O time estava jogando na Filadélfia na época.

A equipe de jardinagem acabou colocando uma lona, ​​mas a água vazou por baixo dela, criando uma bagunça. O campo absorveu tanta água de sábado para segunda-feira que a equipe de campo não teve período de seca suficiente para devolver o campo às condições de jogo na terça-feira. Tanto os clubes como a comissão decidiram então que o melhor a fazer era adiar, alegando a segurança dos jogadores e a importância do jogo. O gerente geral do Mets, Billy Eppler, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os Marlins (81-75) são uma das maiores surpresas da temporada, superando várias lesões e um ataque entre os cinco últimos para permanecer na disputa pela primeira vaga na pós-temporada em uma temporada completa desde o título da World Series em 2003. Eles jogarão três jogos. . contra o Mets nos próximos dois dias e depois terminar a temporada com três em Pittsburgh.

Após a largada de Garrett na estreia de quarta-feira, os Marlins usarão seu bullpen na Night Cup. Atualmente sem dois de seus principais titulares, o destro Sandy Alcantara (entorse no LCL direito) e Yuri Perez (artrite do iliopsoas esquerdo), eles contam com Garrett e seu colega canhoto Jesús Luzardo para carregá-los ao longo do caminho. E agora a preparação de Garrett para o final da temporada pode estar em perigo.

(Foto: Jim McIsaac/Getty Images)