Rocha espacial monstruosa na Antártica está entre as maiores encontradas em 100 anos: ScienceAlert

A Antártica tem tanto por isso quando se trata de caçar meteoritos. Rochas escuras se destacam na paisagem gelada. Seu clima seco mantém os elementos ao mínimo. Mesmo quando os meteoritos afundam no gelo, muitas vezes são trazidos de volta à superfície por geleiras ondulantes.

Apesar dessas condições ideais, encontrar grandes pedaços de rocha espacial é raro.

Um grupo de pesquisadores acaba de retornar do continente coberto de gelo com cinco novos meteoritos que incluem uma amostra extraordinariamente grande.

A grande descoberta neste trecho pesava 7,6 kg (16,8 lb), o que o coloca no top 100 em volume de meteoritos recuperados na Antártica no século passado. Considerando que cerca de 45.000 pessoas foram recuperadas nesse período, isso quer dizer alguma coisa.

Esta besta de uma rocha espacial está agora sendo devolvida ao Instituto Real Belga de Ciências Naturais, onde será estudada de perto o tempo todo. com pedras menores. Os cientistas podem aprender muito com as viagens que os meteoritos fazem estava em nosso planeta.

“O tamanho não importa necessariamente quando se trata de meteoritos, e mesmo pequenos micrometeoritos podem ser incrivelmente valiosos cientificamente”. diz a cosmóloga Maria Valdes, do Field Museum em Illinois. “Mas é claro, encontrar um grande meteorito como este é realmente raro e emocionante.”

Embora possa ser mais fácil localizar meteoritos na Antártica, com suas condições de frio congelante e localização remota, o continente não é fácil de atravessar. A equipe envolvida na descoberta passou vários dias acampando no deserto, viajando a pé e em motos de neve.

Também ajuda a saber onde os meteoritos provavelmente estarão. Aqui os pesquisadores usaram um “mapa do tesouro” que foi publicado no ano passadoque usa pistas encontradas em imagens de satélite – como fluxo de gelo, temperatura e medições de declives da superfície – para fazer suposições informadas e assistidas por IA sobre onde encontrar novas rochas.

“Partir em uma aventura para explorar regiões desconhecidas é emocionante”, diz o geólogo Vincent Debaylepela Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica.

“Mas também tivemos que lidar com o fato de que a realidade no terreno é muito mais difícil do que a beleza das imagens de satélite.”

Acredita-se que o mapa usado pelos pesquisadores tenha cerca de 80% de precisão em termos das direções que fornece, e seus criadores calcularam que existem mais de 300.000 meteoritos na Antártida, apenas esperando para serem encontrados.

Apesar das condições favoráveis ​​na Antártida para a descoberta de meteoritos, os cientistas acreditam que Ainda faltando Ao encontrar muitos deles, especialmente aqueles com alto teor de ferro. Parte do motivo pode ser que esses tipos de meteoritos são aquecidos à luz do sol, fazendo com que o gelo circundante derreta e afunde abaixo da superfície.

No entanto, existe agora um novo e excitante lote dessas rochas pronto e esperando para ser observado de perto – e em algum lugar dos meteoritos recém-recuperados deve haver relíquias da história do sistema solar em que residimos.

“Quanto maior o tamanho da amostra de meteoritos que temos, melhor podemos entender nosso sistema solar e melhor podemos entender a nós mesmos”, disse. Valdés diz.