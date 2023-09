Robert Saleh, jogadores concordam em convocar Aaron Rodgers para os Jets

FLORHAM PARK, NJ – O técnico do New York Jets, Robert Saleh, e os principais líderes veteranos não tiveram problemas com o quarterback lesionado Aaron Rodgers – à revelia – convidando o time para seus amistosos laterais. Eles concordaram com sua opinião.

“Ele está certo, cara, você não pode simplesmente sair e mostrar nossa frustração na linha lateral – especialmente na linha lateral”, disse DJ Reed na quarta-feira.

Rodgers, que reabilitou uma ruptura no tendão de Aquiles na Califórnia, disse terça-feira no “The Pat McAfee Show” que os Jets “precisam crescer um pouco” e “manter nosso equilíbrio um pouco melhor”. Ele disse que o time – perdedor de dois jogos consecutivos – deve fazer um trabalho melhor para lidar com a negatividade.

Saleh disse que não teve problemas com os comentários remotos.

Saleh disse: “Ele é tanto treinador quanto jogador. Ele estava na juventude e enfrentou adversidades e viu tudo.” “Então, para ele perceber isso e falar sobre isso, acho que ele não está errado ao dizer que quando você está se sentindo deprimido, é fácil procurar respostas quando às vezes a resposta mais importante está dentro de você.”

Ele acrescentou: “Quanto ao que ele disse, ele não está errado”. “Mas, ao mesmo tempo, há um grupo de jovens que demonstra um pouco de frustração, mas que ficará bem.”

Durante a derrota dos Jets por 15-10 para o New England Patriots, Michael Carter e o wide receiver Garrett Wilson travaram discussões animadas com os assistentes técnicos. Eles foram capturados pela câmera, alimentando a percepção de disfunção. Ambos os jogadores minimizaram a importância destes acontecimentos, atribuindo-os ao calor das emoções. Center Connor McGovern não se importou com os comentários de Rodgers.

“Sim, ele está tentando ser encorajador”, disse McGovern. “Não deveríamos ter brigas paralelas, sejam elas positivas ou negativas. Isso traz a energia errada. Se você tiver esse tipo de comportamento, isso pode causar pânico e você não precisa.”

Rodgers se tornou o capitão do time ao chegar do Green Bay Packers em abril. Sua lesão na primeira semana o manteve fora do time, mas ele ainda quer continuar envolvido, mesmo estando a 4.500 quilômetros de distância. Ele é membro do conselho de liderança dos Jets, formado por veteranos importantes, e contribui para o texto do grupo do conselho com palavras semanais de incentivo e motivação, segundo os jogadores.

Mas é uma dinâmica incomum ter um jogador lesionado, fora do prédio e em uma plataforma tão importante, compartilhando suas idéias semanais sobre o time. Saleh não vê isso como uma situação prejudicial.

“Não, isso não será um problema”, disse ele. “Não acho que deveria. Ele faz parte desta equipe, tem ideias e acho que faz um ótimo trabalho ao expressar essas ideias de maneira respeitosa.”

Reed disse que aprecia a liderança de Rodgers, esteja ele presente ou do outro lado do país.

“Ah, claro”, disse Reid. “Aaron, ele definitivamente deixou uma marca neste vestiário. Temos o maior respeito por Aaron e por tudo o que ele diz. Todo mundo está ouvindo.”