Ramsey Lewis, o pianista de jazz que revitalizou o gênero, morreu aos 87 anos

Mas Ramsey Lewis, um pianista inovador e um dos artistas mais respeitados do gênero no país, continuou a encontrar novas maneiras de manter o gênero vivo e em evolução e, o mais importante, nutrir novas gerações de ouvintes de jazz.

Lewis passou quase 60 anos gravando e tocando jazz original, alcançando o ouro em 1965 com a música “The In” Crowd. Grammy Ele estabeleceu sete discos de ouro e em 2007 foi premiado com o National Endowment of the Arts Jazz Master, a maior honraria concedida a músicos de jazz nos Estados Unidos.

Lewis, que viveu em Chicago toda a sua vida, cresceu no conjunto habitacional Cabrini-Green, perto do North Side da cidade. Embora tenha tocado piano durante toda a infância, sua exposição ao jazz foi apenas em casa, quando seu pai tocou discos de Duke Ellington e Art Tatum (um dos artistas favoritos de todos os tempos de Lewis). Ele não tentou aprender jazz sozinho até que outro músico em sua igreja se aproximou dele para começar uma banda quando ele tinha 15 anos, de acordo com Fundo Nacional para as Artes Louis.

Depois de aprimorar suas habilidades de piano com essa banda, Clefs, ele formou o Ramsey Lewis Trio com o guitarrista Eddie Young e Red Holt na percussão, em local na rede Internet . Seu primeiro álbum foi lançado em 1956, mas quase 10 anos depois eles se tornaram estrelas nacionais: a capa do trio “The In’ Crowd” foi um grande sucesso em seu lançamento em 1965 e Lewis ganhou seu primeiro álbum de três. Grammy.

A metade da década de 1960 também viu o lançamento de sucessos cruzados como “Hang on Sloopy” e “Wade in the Water”, músicas que ressoaram com ouvintes de todas as origens, não apenas fãs de jazz.

A formação do trio foi misturada ao longo dos anos – incluindo os outros membros Maurício Branco Na bateria (ele eventualmente deixou o trio para começar Earth, Wind & Fire, mas voltou para produzir o álbum de Lewis de 1974, “Sun Goddess”). Lewis também colaborou com outros artistas do gênero, incluindo a falecida cantora de jazz Nancy Wilson, em vários álbuns, incluindo “The Two of Us”, de 1984.

Lewis misturou música gospel e blues, ele cresceu tocando o jazz que seu pai amava com os sons populares da época para criar o que se tornou o jazz contemporâneo. Suas composições de jazz eram cheias de funk e soul (um estilo que ele aperfeiçoou “Deusa do Sol” E a exibido em shows como “Soul Train”), embora ele pudesse tocar peças clássicas com facilidade e versatilidade (ele já foi acho Bach como uma de suas fontes favoritas de “comida cerebral”).

Lewis deixou um legado em Chicago e além

A produção de Louis foi prolífica, lançando de dois a três álbuns por ano durante vários anos após o sucesso de “The In” Crowd. Ao todo, ele gravou mais de 80 álbuns, incluindo “Maha de Carnival” do ano passado.

Aposentadoria intermitente. Ele disse em 2018 Estação WGN de ​​Chicago Ele levou vários dias consecutivos tocando e praticando piano e logo ficou entediado. Em 2019, o Ravinia Festival abriu em Chicago e disse ao The Chicago Tribune Naquele ano ele estava “90 por cento aposentado” – ele ainda estava se apresentando no mercado interno, mas completamente aposentado das turnês pelos Estados Unidos.

Quando não estava trabalhando, Lewis ainda estava apresentando novos artistas aos ouvintes e repetindo velhos favoritos: ele apresentou vários shows de jazz em estações públicas de rádio e televisão em Chicago ao longo de sua vida.

Ele também foi um acérrimo defensor da educação artística e da promoção de jovens talentosos musicalmente. Ele fundou a Ramsey Lewis Foundation em 2005, que forneceu programas de música para jovens em risco. Ele relembrou sua educação artística fundamental em sua escola pública de Chicago, que, segundo ele, oferecia diversas bandas e disciplinas eletivas. Ele lamentou o cancelamento do financiamento para aulas de arte nas escolas públicas.

“Quando eles tiraram isso do sistema escolar público, perdemos muitas crianças que podem ter contribuído para a paisagem como a conhecemos”, disse ele à WGN.

A música era oxigênio para Lewis; Ele não conseguia parar de compor as músicas originais mesmo depois de se “aposentar”. Em uma entrevista de 2018 à WGN, ele disse que ainda está brincando com uma música que começou a escrever há 15 anos. Ele passava a maior parte do tempo em casa em seu amado piano Steinway, que ele disse ter comprado em 1962. Um estudante atemporal ansioso para aprimorar suas habilidades, ele ouvia tudo, em todos os gêneros, que se encaixassem em seu iPod.

Quando perguntado em 2009 sobre o que ele considera ser o melhor álbum de todos os tempos, ele respondeu “Não existe tal animal.”

“O que me parece bom hoje pode não ser amanhã ou na próxima semana”, disse ele ao Pop Matters em 2009. O melhor álbum que já ouvi é aquele que acabei de ouvir, a menos que eu passe o tempo pesquisando outras culturas ou testando novas músicas/artistas. Então .. você nunca sabe! “

Seus amigos e fãs se lembraram de Lewis por seu estilo inovador e espírito curioso. Reverendo Jesse Jackson lembrar Eles moram perto de Lewis há mais de 40 anos, vendo seus filhos crescerem juntos.

“Ramsey tinha muito bom gosto e recebeu treinamento formal e disciplinado”, disse Jackson chilro . “Vou sentir falta dele como amigo e vizinho.”

Prefeita de Chicago, Lori Lightfoot Ele disse A cidade de Chicago estava grata por ter Lewis como um “filho nativo”. Com base em sua vida jogando em sua amada Chicago, ele sentiu o mesmo orgulho por representar sua cidade. Como ele colocou sucintamente em 2011 uma entrevista : “Chicago está em casa.”

Louis deixa esposa e cinco filhos.