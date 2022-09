O Emmy atingiu um recorde de baixa audiência de 5,9 milhões de pessoas

Nova York (AFP) – Prêmios Emmy Ele atingiu uma nova baixa audiência na noite de segunda-feira, com uma audiência estimada de 5,9 milhões de pessoas menor do que a festa COVID-19 que caiu há dois anos.

Nielsen disse que a cerimônia de premiação para o melhor trabalho de televisão, “Ted Lasso” levou os títulos de Melhor Comédia e Melhor Drama por “Progression”, abaixo dos 7,4 milhões de pessoas que assistiram em 2021.

Geralmente exibido nas noites de domingo, os Emmys foram transferidos para as segundas-feiras para abrir caminho para o primeiro jogo “Sunday Night Football” na noite anterior na NBC. Ela não podia escapar do futebol, no entanto, enquanto competia contra um jogo apertado de Monday Night Football.

Emmys é apresentado por Kenan Thompson do Saturday Night Live.

O ponto baixo anterior do Emmy, com 6,1 milhões de pessoas, veio com um show significativamente subdimensionado devido à pandemia em 2020.

Embora o futebol tenha tido seu efeito, as classificações do Emmys têm diminuído constantemente desde que os prêmios começaram a ser dominados por programas a cabo e serviços de streaming. Com tantos programas de TV sendo oferecidos, há menos programas que atraem grandes audiências que eram rotina nos dias em que a televisão aberta dominava.

A última vez que a audiência do Emmy ultrapassou 10 milhões foi em 2018, quando atingiu 10,2 milhões de espectadores. Os Emmys tiveram 21,8 milhões de espectadores em 2000, um nível que provavelmente nunca alcançarão novamente.

