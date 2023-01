Rami Malek fala sobre o papel de Buster Keaton na Warner Bros. de Matt Reeves – Deadline

exceto: Deadline ouve que a Warner Bros. Television está desenvolvendo uma série limitada sobre Buster Keaton que ganhou um Oscar e um Emmy Rami Malek Ela interpreta uma estrela de comédia vaudeville que se tornou muda.

Matt Reeves6th & Idaho Productions, Malik e David Weddell estão produzindo, e entendemos que homem Morcego O diretor é nomeado para liderar. Ted Cohen, três vezes vencedor do Emmy Award (Amigos, sucessão, esperma) está em negociações para escrever e atuar como produtor executivo do projeto. James Curtis Buster Keaton: A vida de um cineasta É visto como o material de origem da série, com negociações em andamento pelo estúdio para garantir o livro.

Daniel Pepski e Ravi Kron da 6th & Idaho também são EPs.

O projeto está sendo preparado para ser comercializado para emissoras e redes; 6th e Idaho estão em um acordo de pacote na Warner Bros. Como Deadline lhe disse pela primeira vez. Reeves também está desenvolvendo homem Morcego HBO Max Spinoff Series na Warners, pinguim, Com Colin Farrell reprisando seu vilão do filme.

Conhecido por sua expressão impassível, o ator e diretor Keaton estrelou filmes como Teatro, Policiais, Electric House, Sherlock Jr. E o geral Entre muitas outras coisas; Ele considera este último sua obra-prima.

no O general, Rejeitado pelo Exército Confederado, e sem perceber que era por causa de seu papel civil crucial, o engenheiro deve recuperar sozinho sua amada locomotiva depois que ela é capturada por espiões da União e enviada de volta pelas linhas inimigas. Steamboat Bill Jr. É mais conhecido como um thriller de ação mordaz com um final brutal que mostra Keaton sendo arrastado por uma tempestade, um desastre aleatório após o outro.

Nascido em uma família vaudeville, a carreira de Keaton declinou depois que ele assinou com a MGM e perdeu sua independência artística. Sua esposa se divorciou dele e ele se tornou viciado em álcool. Sua carreira começou na década de 1940. Ele se casou novamente e recebeu um Oscar Honorário em 1959.

Keaton foi inspirado por cineastas como Mel Brooks, Martin Scorsese e Orson Welles, que o viam como um artista à frente de seu tempo. Curtis é um notável biógrafo de Preston Sturges e W.C. Fields.

Reeves homem Morcego Isso provocou o retorno da Warner Bros aos palcos no ano passado, arrecadando quase US$ 771 milhões em todo o mundo. Foi também um dos filmes mais assistidos no HBO Max. Malek ganhou o prêmio de Melhor Ator no Oscar por seu papel como a Rainha Freddie Mercury Rapsódia boêmia, e ator principal em série dramática no Emmy por seu papel nos EUA Sr. Robô. Ele estrelou como o vilão principal no canto do cisne de Daniel Craig 007, sem tempo para morrer, que arrecadou mais de $ 774 milhões em todo o mundo

Malik é representado pela WME, Brillstein Entertainment Partners, Sloane, Offer e Weber & Dern. Cohen foi representado pela Literate Management, Rohner Walerstein e UTA. Reeves é representado pela CAA, 3 Arts, Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner & Klein.

A Warner Bros Television não fez nenhum comentário quando contatada.