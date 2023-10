Preço do Bitcoin | As negociações a descoberto de Bitcoin se acumulam à medida que o preço do BTC sobe acima de US$ 30.000

A maior criptomoeda do mundo, Bitcoin (BTC), continua sua forte ascensão e sobe mais 2,24% acima dos níveis de US$ 30.000. No entanto, os dados de derivativos mostram que as posições curtas de Bitcoin estão se acumulando novamente.

Vendas BTC acima de US$ 30.000

Ali Martinez, um famoso analista do mercado de criptomoedas, explica que com o preço do Bitcoin atingindo cerca de US$ 30.000, cerca de 60% de todas as contas Binance que mantêm posições abertas em futuros de USD BTC estão assumindo posições curtas!

O analista também espera uma correção iminente no preço da criptomoeda com base na configuração do gráfico técnico. Martinez disse que há uma discussão crescente sobre o possível desenvolvimento de um padrão de cabeça e ombros no gráfico diário do Bitcoin.

O gráfico diário de $ BTC indica um sinal de venda potencial amanhã, já que o indicador TD Sequential mostra uma vela verde 9. Além disso, o Índice de Força Relativa atingiu 74,21, nível que provocou correções significativas desde março. Ele acrescentou que parece que uma correção de preço iminente está se aproximando, a menos que o #BTC consiga atingir um fechamento diário acima de US$ 31.560.

O desempenho superior do Bitcoin continua

O Bitcoin teve uma grande recuperação este ano em 2023 e atualmente está com um ganho de mais de 80% desde o início do ano. A maior criptomoeda do mundo certamente superou outras criptomoedas e ações, apesar dos desafios macro.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA de 10 anos, atualmente em máximos de 16 anos, não afetaram muito o Bitcoin, pois afetaram o Ethereum e outras altcoins. Além disso, a notícia da aprovação de um ETF Bitcoin logo serviu como um catalisador para esta recente alta de preços.

O Bitcoin está travando uma batalha feroz em torno do nível de US$ 30.000, com o lado positivo de que os compradores não cederam muito espaço. A consolidação contínua perto deste ponto indica a relutância dos touros em tirar partido dos ganhos, uma vez que antecipam um potencial movimento ascendente. É provável que isso empurre o preço para a zona de resistência que se estende de US$ 31.000 a US$ 32.400.

Por outro lado, um recuo de US$ 31.000 poderia levar o BTC/USDT para a EMA de 20 dias em US$ 28.160. Uma recuperação deste nível pode levar os touros a tentar ultrapassar a barreira superior novamente.