Negócio: Global Diaspora Network Meets Canadian Entrepreneurs – Portugal

Lançado em 31 de outubro de 2021.

Rede Global da Diáspora [Rede Global da Diaspora] No Canadá, de 2 a 6 de novembro, em Montreal, Toronto e Mississauga, uma conferência internacional de negócios reúne mais de 150 empresários portugueses e canadianos de ascendência portuguesa.

A Global Diaspora Network é a maior rede de negócios sediada em Portugal, com mais de 7.500 membros, representando 10.500 empresas registradas em 155 países. A sua missão é conectar empresas nacionais com empreendedores nas comunidades lusófonas em todo o mundo para promover oportunidades de negócios.

Para além do networking, o site pretende expandir os negócios em novos mercados, identificar novas redes de distribuição para aumentar as exportações, proporcionar novas oportunidades de negócio e investimento, e promover a marca portuguesa a nível internacional.

O evento foi organizado pela Fundação AEP (Associação Empresarial de Portugal), pela Federação dos Empresários e Profissionais Luso-Canadianos e pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas com o apoio da AICEP Portuguese Global e do Governo Português.

“O mercado canadiano tem muito potencial porque é um país desenvolvido com muitas oportunidades de negócio, onde podemos encontrar milhares de portugueses, disse Miguel Ribeiro.

O projecto inclui inúmeras visitas a empresas luso-canadianas e a empresas de base comunitária como a Portus 360º (Montreal), a Casa do Agores (Toronto) e a Casa do Allendez, (Toronto) e o Mississauga Golf and Country em Mississauga.

A sessão, que decorrerá no Consulado Geral em Toronto no próximo dia 6 de novembro, será concluída com um evento que contou com a presença da Secretária dos Negócios Estrangeiros para as Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

Local na rede Internet: Rede Global da Diáspora.

PAJ / Staff