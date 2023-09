Portugal vai disputar o seu segundo Campeonato do Mundo e o vice-campeão do Campeonato Europeu de Rugby de 2023 está concentrado em trazer o seu melhor jogo para o rugby convencional.

Portugal, sorteado no Grupo C depois de se classificar para o RWC de 2023 de forma dramática em novembro passado, enfrentará rivais europeus de longa data, Geórgia e Austrália, País de Gales e Fiji.

O técnico Patrice Lagisquet anunciou a convocação de 33 jogadores no dia 28.º Agosto, e não há surpresas na tão esperada lista, já que apenas Lock José de Andrade ficará de fora da Copa do Mundo devido a uma lesão no pé. Valence-Roman Joris Moura, que se estreou em julho, foi a única adição surpresa, mas considerada importante pela equipa.

O capitão Tomás Appleton e o vice-capitão José Lima liderarão a equipa, juntamente com grandes nomes como Nuno Souza Guedes (eleito o jogador do ano do Campeonato Europeu de Rugby de 2023), Rodrigo Marta, José Madeira, Nicolas Martins, Samuel Marquez e Miguel Marcos. Tadjer está pronto para ajudar Portugal.

Algumas estatísticas portuguesas

16 jogadores, como José Madeira (22), Rodrigo Marta (23), Rafael Storti (22), Simo Bento (21) ou David Costa (24), participaram em competições de Rugby Europa Sub-18 e/ou Sub-20.

Rodrigo Marta é o melhor e atual recordista de tentativas de Portugal, já que o extremo marcou 28 tentativas em 31 internacionalizações.

Tomas Appleton é o jogador com mais internacionalizações por Portugal com 63 testes.

Em 2023, Portugal teve a segunda melhor campanha no Campeonato Europeu de Rugby, terminando em 2º.sd localização;

Portugal passou os últimos dois meses a preparar-se para o 10ºº A cobiçada edição do torneio em Lisboa e no Algarve está a trabalhar arduamente para atrair fãs de rugby.

Em julho, jogou e venceu os EUA no Estádio do Algarve, antes de receber os irlandeses para duas sessões conjuntas. Como explicou o auxiliar técnico Luis Pizzarra, esses treinos ajudaram os “Lobos”,

“Sendo a Irlanda a melhor equipa do mundo, é impossível conseguir melhor do que esse tipo de produção, e a intensidade e o ritmo que eles podem trazer ao jogo ajudam-nos a compreender onde estamos como equipa. adaptamos muito nosso alinhamento, scrum e lances de bola parada.

Portugal enfrenta a Austrália “A” na França e finalmente encerra o campo de treinamento da Copa do Mundo com um treino de um dia com Samoa. Thomas Appleton compartilha algumas reflexões sobre o quão intensos foram os últimos dois meses e o que podemos esperar deles.

“Nas primeiras quatro semanas focamos na nossa posição, foi um teste duro para a equipe aguentar os treinos duros, mas no final aproveitamos ao máximo. Ainda somos testados todas as semanas, mas é importante se conseguirmos quero estar em um nível alto. Em termos de expectativas, não posso concordar com o que combinamos como equipe. Não posso compartilhar, mas posso dizer que estamos trabalhando em algumas grandes surpresas!

Portugal está no acampamento em Perpignan, de onde viaja para Nice para enfrentar o País de Gales no dia 16ºSerá mais um importante momento esportivo para os “Lobos” disputarem sua primeira partida na Copa do Mundo de Rugby de 2023. Portugal jogará contra a Geórgia e Fiji em Toulouse e enfrentará a Austrália em Saint-Etienne.

Por Francisco Isaacs

Foto de Luis Cabello