Fernández levou Portugal à vitória na Eslováquia no dia do seu aniversário

Bruno Fernandes, que celebrou o seu 29º aniversário na vitória por 1-0 sobre a Eslováquia, em Bratislava, na sexta-feira, garantiu a quinta vitória consecutiva de Portugal nas eliminatórias para o Euro 2024.

A equipe de Roberto Martinez não sofreu nenhum gol no Grupo J, com 15 gols marcados, e está cinco pontos à frente do segundo colocado depois de ter sido derrotada pela primeira vez.

“Sabíamos que era complicado, mas conseguimos abrir o jogo”, disse Fernandez à emissora portuguesa RTP.

“Precisamos ter um pouco mais de bola e ser mais pacientes.”

Com o veterano defesa Pepe, de 40 anos, lesionado, o seleccionador de Portugal optou pelo defesa do Benfica, Antonio Silva, de 19 anos, no centro da defesa ao lado de Ruben Diaz.

Cristiano Ronaldo, que fez a sua 201ª internacionalização por Portugal aos 38 anos, marcou num jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo contra a Eslováquia em 2005, um dos 850 golos registados na carreira.

O antigo avançado do Manchester United e do Real Madrid estreou-se por Portugal em 2003 e tem mais golos e jogos internacionais do que qualquer outro jogador, com 123.

Martin Dubravka defendeu o remate rasteiro do médio após uma confusão defensiva da Eslováquia, após um remate de Fernandez.

Foi uma das poucas oportunidades de golo na primeira parte, já que a Eslováquia manteve o jogo apertado, embora os anfitriões tenham saído na frente quando um remate forte de Lukasz Haraslin roçou o lado de fora do poste mais próximo.

Minutos depois, Fernandes colocou Portugal em vantagem, perfurando o canto mais distante de um ângulo apertado, o seu terceiro golo na campanha de qualificação para colocar os visitantes em vantagem no intervalo.

Anúncio – Role para continuar

Ronaldo poderia ter aumentado a vantagem de Portugal depois de uma hora, e depois derrubou Dubravka ao tentar cabecear uma bola perdida para ganhar o cartão amarelo.

O avançado será suspenso no próximo jogo dos vencedores do Euro 2016, frente ao Luxemburgo, na segunda-feira.

Ronaldo desperdiçou outra boa oportunidade e, a 15 minutos do fim, Dubravka defendeu confortavelmente o seu remate perto do poste, mas Portugal segurou a vitória.

“Nosso foco está no próximo jogo”, disse Fernandez quando questionado se o time estava confiante na classificação.

“Sabemos o que precisamos para o Euro, mas o que queremos é vencer todos os jogos”.

