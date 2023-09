Os modelos iPhone 15 e iPhone 15 Pro já estão disponíveis para encomenda

A Apple agora está aceitando encomendas de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max por meio de sua loja online e do aplicativo Apple Store. O aplicativo da Apple Store geralmente é a maneira mais rápida de fazer uma encomenda, pois muitas vezes pode ser acessado antes do site entrar no ar. As encomendas estão sendo aceitas em mais de 40 países e regiões ao redor do mundo, que usaram…