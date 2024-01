Por que o Atlanta Falcons demitiu o técnico Arthur Smith e o que vem a seguir

ATLANTA – Em agosto, o proprietário do Atlanta Falcons, Arthur Blank, disse que ficaria desapontado se seu time não fosse mais competitivo em 2023 e não mostrasse melhorias. O que Blank viu durante toda a temporada foi demais.

Então Blank decidiu fazer uma mudança, demitindo o técnico Arthur Smith após três temporadas na noite de domingo, após uma derrota por 48-17 para o New Orleans Saints com uma vaga nos playoffs em jogo.

Foi uma reviravolta bastante rápida para Blank, geralmente doente, que deu a Jim Mora Jr. três temporadas, Mike Smith sete anos e Dan Quinn mais de cinco anos. A diferença é que todos os três treinadores chegaram aos playoffs no primeiro ou segundo ano como treinador principal.

Embora a situação de Arthur Smith fosse diferente de seus três antecessores quando ele assumiu devido a restrições de teto salarial, ele também não terminou a temporada com um recorde de vitórias nem chegou à pós-temporada. Então Atlanta agora embarca em busca de estágio.

Por que Smith foi demitido?

Uma coisa em que os Falcons têm sido ruins durante o mandato de Smith é a inconsistência. Atlanta nunca venceu mais de dois jogos consecutivos sob o comando de Smith, e cada uma de suas duas últimas temporadas teve pelo menos três derrotas consecutivas.

Depois que os Falcons quebraram uma seqüência de três derrotas consecutivas em dezembro, com uma vitória sobre o New Orleans Saints, Smith foi questionado sobre como ele mantém a energia. De certa forma, ele resumiu sua gestão no processo.

“Consistência, certo”, disse Smith. “Este é o maior desafio de semana após semana. Para darmos o próximo passo, temos que fazer isso. Ser consistente e jogar com o mesmo foco e energia da semana passada.”

Muito disso tem a ver com jogar no meio. Smith teve quatro titulares em suas três temporadas: Matt Ryan em 2021, Marcus Mariota e Desmond Rader em 2022, e depois Rader e Taylor Heinicke nesta temporada. Talvez tenha sido a decisão de escolher Ryder – e depois a propensão de Ryder para reviravoltas e erros – que levou Smith.

Smith e o gerente geral Terry Fontenot foram colocados em uma posição nada invejável e passaram duas temporadas fora da temporada limpando-a. Esta foi a primeira temporada em que Smith teve um elenco composto principalmente de jogadores que ele e Fontenot procuravam. A melhoria não foi observada no log ou na média.

O estilo de jogo e a tomada de decisões de Smith também foram questionáveis ​​​​às vezes. Contra o Carolina Panthers na semana 15, ele seguiu um plano de jogo muito conservador contra um time dos Panthers com uma vitória. Foi essa decisão que desempenhou um papel importante na derrota do Atlanta por 9-7 para os Panteras e colocou em risco suas esperanças nos playoffs.

Atlanta teve um dos calendários mais fáceis da NFL e não conseguiu capitalizar isso. Os Falcons perderam para os Panthers, Arizona Cardinals, Washington Commanders e Tennessee Titans – todos times que terminaram entre os 10 últimos.

“Quando você vai lá, há casos em jogos em que obviamente estivemos bem”, disse o coordenador ofensivo Dave Ragone. “E houve momentos em que tivemos problemas.”

No ataque, eliminar turnovers e melhorar as taxas de conversão de terceira descida foram áreas que Ragone apontou como inconsistentes; Os Falcons estão empatados em 24º com 28 turnovers e 13º com uma taxa de sucesso de 40% na terceira descida.

Qual é a pulsação do vestiário?

Os jogadores dos Falcons pareciam realmente gostar de jogar com Smith e o apoiaram muito quando surgiram dúvidas sobre seu trabalho no final da temporada. Houve um consenso de que eles apreciaram a forma como ele os tratava como jogadores e também como lidava com a responsabilidade.

“Acredito no que ele representa e no que estamos tentando fazer aqui”, disse o left tackle Jake Matthews em 17 de dezembro.

Após a derrota devastadora para o Saints no final da temporada, eles ainda apoiam o treinador. Muitos jogadores expressaram que não tinham problemas com a comissão técnica e que esperavam que ela retornasse em 2024.

O conceito de responsabilidade compartilhada – que Smith frequentemente pregava ao seu time e publicamente – pesou muito entre os jogadores. O vestiário ficou junto até os últimos dias. Smith até se juntou aos jogadores para uma curta disputa de basquete no vestiário após o último dia de treinos.

“O técnico Smith é o melhor técnico que já tive”, disse o lateral-direito Chris Lindstrom à ESPN no domingo. “Eu definitivamente o amo e acho que este grupo e esta equipe também o amam.”

Embora o dinheiro também ajude a atrair agentes livres, Atlanta conseguiu adquirir jogadores cobiçados, como o safety Jesse Betts III e o atacante Calais Campbell, em parte porque acreditavam no que Smith estava tentando construir.

Por que não funcionou?

Tudo começa com o quarterback.

Reider se tornou titular em 2023 depois de passar quatro jogos no final da temporada de 2022. Ele mostrou lampejos de potencial que foram prejudicados por fumble tackles e interceptações inoportunas, o que acabou levando a um vaivém entre Reeder e Heinicke, que tiveram experiência inicial em Washington.

Embora o quarterback fosse o problema principal – junto com os problemas defensivos das duas primeiras temporadas de Smith, que foram amplamente remediados pela contratação do coordenador defensivo Ryan Nielsen e uma atualização de pessoal na temporada passada – havia outros fatores no ataque.

Por exemplo, em cada jogada bem desenhada e inovadora que Smith planejou, houve a decisão de correr em uma situação de terceira e longa distância ou dar a bola para alguém que não fosse uma de suas estrelas em situações críticas.

Mas o mandato fracassado de Smith se deve aos problemas que o quarterback está enfrentando.

Falcons QB Taylor Heinicke (à esquerda) teve uma taxa de conclusão de 54,4% para 890 jardas, cinco touchdowns e quatro interceptações. Desmond Reeder (à direita) terminou a temporada completando 64,2% de seus passes para 2.836 jardas, 12 touchdowns e 12 interceptações. Foto de Charles Rex Arbogast/AP

O que vem a seguir no meio?

O novo treinador ditará isso, mas parece claro que Ryder e Heinicke não são a resposta.

Embora Reeder tenha mostrado momentos de sucesso, ele virou a bola com muita frequência para ser um titular eficaz, inclusive no final da temporada, quando foi reinserido como titular após uma lesão no tornozelo de Heinicke e fez duas reviravoltas no segundo tempo. – uma interceptação e um fumble perdido. Suas decisões eram, às vezes, coçando a cabeça. Rader lançou uma interceptação na end zone contra o Washington, um fumble cruzando a linha do gol contra o Tampa Bay e uma interceptação na red zone contra o Carolina; Duas dessas três partidas terminaram em derrotas.

Rader terminou a temporada completando 64,2% de seus passes para 2.836 jardas, 12 touchdowns, 12 interceptações e 12 quebras de passes. Heinicke teve uma taxa de conclusão de 54,4% para 890 jardas, cinco touchdowns e quatro interceptações.

A questão para o novo treinador é se Ryder e/ou Heinicke devem permanecer na equipe como reservas. Heinicke tem mais uma temporada em seu contrato e um limite de US$ 9 milhões atingido em 2024. Ridder ainda tem dois anos restantes em seu contrato de novato. Mas seria difícil ver qualquer treinador mantendo Ridder como titular.

Se Atlanta busca um veterano ou um novato no próximo draft pode depender do próximo técnico e coordenador ofensivo. O novato pode precisar ser negociado no draft, mas os Falcons têm muito espaço para gastar. O problema pode ser quem está disponível. Kirk Cousins, Baker Mayfield e Ryan Tannehill são alguns dos principais zagueiros que se tornarão agentes livres.

Quem o Atlanta pode escolher como seu próximo treinador?

As equipes costumam ser o oposto do que eram antes, então um candidato com experiência anterior em coaching pode ser o que Blank e Fontenot estão procurando. Mas este pode não ser o ano mais atraente para isso, especialmente porque o ex-técnico do Detroit Lions e do Indianapolis Colts, Jim Caldwell, disse no ano passado que não buscava oportunidades de treinador principal (ele teria sido uma escolha razoável).

O técnico do Michigan, Jim Harbaugh, seria uma escolha óbvia, já que venceu em todos os lugares que treinou na faculdade e na NFL. Embora Bill Belichick tenha 71 anos e tenha perdido temporadas em três de seus últimos quatro anos, ele ainda é um dos melhores treinadores de todos os tempos e valeria a pena chamá-lo se ele e o New England Patriots se separassem.

O coordenador ofensivo de Detroit, Ben Johnson, pode fazer muito sentido em quão semelhantes os criadores de jogo ofensivos de Atlanta são aos Leões no receptor número 1 (Amon Ra St. Brown de Detroit vs. Drake London de Atlanta), número 1 (Sam LaPorta) vs. Kyle Pitts) e running backs (David Montgomery e Jahmir Gibbs vs. Tyler Allgaier e Bijan Robinson).

Se o Las Vegas Raiders decidir não contratar o técnico interino Antonio Pierce, ele será alguém que valerá a pena entrevistar e dar uma boa olhada devido ao seu desempenho nesta temporada.

Não importa quem seja o alvo do Atlanta, a posição de técnico principal deve ser atraente devido ao talento ofensivo do time, à superfície de jogo razoável e aos jovens armadores na defesa. Além disso, o novo treinador não terá vínculo com nenhum meio-campista atual.